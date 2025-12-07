[SC리뷰] 이제훈 ‘타짜도기’ 통했다…‘모범택시3’ 시청률 폭등, 최고 14.3%
[스포츠조선 조민정 기자] SBS '모범택시3'가 다시 한 번 시청률 왕좌에 올랐다. 동시간대 경쟁작인 MBC '이강에는 달이 흐른다'를 제치고 자체 최고 기록을 갈아치우며 금토극 절대강자로 자리매김했다.
7일 시청률 조사회사 닐슨코리아에 따르면 지난 6일 방송된 '모범택시3' 6회는 최고 14.3%, 전국 평균 12%를 기록했다. 2049 남녀 타깃 시청률도 3.6%(최고 4.21%)까지 치솟으며 12월 전 채널 프로그램 중 1위에 올랐다.
이날 방송에서는 김도기(이제훈)가 '시신 없는 살인사건'의 배후를 추적하는 과정에서 '승부조작 범죄'의 실체까지 마주하게 되는 흐름이 그려졌다. 무지개 히어로즈는 박민호(이도한)를 살해한 임동현과 조성욱 사이 수상한 관계를 의심하며 사건의 연결고리를 좇기 시작했다.
도기는 도박 중독 임동현을 직접 잡아들이기 위해 '타짜도기'로 변신했다. 무지개 팀 내 숨은 화투 고수 최주임(장혁진)의 도움을 받고 본격적으로 도박판에 뛰어든 그는, 임동현의 심리를 흔드는 전략으로 흐름을 주도했다. 그러던 중 임동현이 갑작스레 자리를 뜨며 의문의 헬스클럽 사장실로 달려가자, 무언가를 감추고 있다는 의혹이 증폭됐다.
이후 고은(표예진)이 위장 잠입해 사장실 내부를 조사한 결과 은밀하게 숨겨진 비밀 공간의 존재가 드러났다. 이를 완전히 파헤치기 위해 도기는 아예 헬스클럽을 손에 넣겠다는 승부수를 던졌다. 결국 도박판에서 '삼팔광땡'을 띄우며 임동현을 굴복시키는 데 성공, 새로운 사장 자리에 앉았다.
비밀 공간에는 온라인 스포츠 도박 시스템이 촘촘히 설치돼 있었고, 모니터에는 진광대학교 배구부 경기 영상이 수십 개 재생 중이었다. 도기와 무지개 히어로즈는 이 장면만으로도 임동현이 조성욱과 공모해 조직적으로 승부조작을 벌여왔음을 단번에 파악했다.
극 말미에는 박동수(김기천)를 차로 친 범인이 조성욱이라는 사실까지 드러났다. 그러나 조성욱을 배후에서 조종하는 듯한 의문의 동승자는 정체가 가려진 채 또 다른 긴장을 남겼다. 15년 전 대학 배구부 살인사건, 입막음 교통사고 그리고 승부조작까지 서로 맞물린 사건들이 어디로 향할지 관심이 고조된다.
한편 SBS 금토드라마 '모범택시3'는 억울한 피해자를 대신해 복수를 수행하는 '사적 복수 대행극'으로, 매주 금·토요일 오후 9시 50분 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.