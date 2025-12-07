[SC리뷰] ‘경도를 기다리며’ 박서준 7년 만 로코 복귀…시청률 2.7…

[스포츠조선 조민정 기자] 박서준의 7년 만 로맨스 복귀작 JTBC 새 토일드라마 '경도를 기다리며'가 시청률 2%대로 조용한 출발을 보였다.
7일 닐슨코리아 집계에 따르면 지난 6일 첫 방송된 '경도를 기다리며' 1회는 전국 유료가구 기준 2.7%를 기록했다. 이는 전작 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'의 1회 시청률(2.9%)보다 0.2%포인트 낮고, 최종회(7.6%)와 비교하면 4.9%포인트나 떨어지는 수치다. 같은 날 첫 방송된 tvN 주말극 정경호 주연 '프로보노'가 4.5%로 출발한 것과 대조된다.
'경도를 기다리며'는 20대에 두 번의 연애를 하고 헤어진 이경도(박서준)와 서지우(원지안)가, 에디터가 된 뒤 '불륜 스캔들 기사 작성자'와 '스캔들 당사자의 아내'로 재회하며 다시 얽히는 로맨스를 그린다. 박서준에게는 '김비서가 왜 그럴까'(2018) 이후 7년 만의 로맨스 복귀작으로 방영 전부터 기대를 모았다.
1회에서는 경도가 첫사랑 지우의 남편 불륜을 기사로 보도한 뒤 후폭풍을 맞는 장면이 그려졌다. 지우는 자신과 남편의 이혼 기사마저 경도에게 맡기며 "내 이혼 기사 네가 써"라고 말해 두 사람의 묘한 감정선을 예고했다.
한편 동시간대 경쟁작 SBS '모범택시3'는 6회가 전국 12.0%를 기록하며 자체 최고치를 경신했다. 5회(8.9%) 대비 3.1%포인트 상승하며 금토극 최강자다운 저력을 보여줬다. MBC '이강에는 달이 흐른다' 10회는 5.3%로 9회(6.0%) 대비 0.7%포인트 하락했다.
주말극 시청률 흐름도 엇갈렸다. KBS 2TV '마지막 썸머' 11회는 2.1%로 1~11회 연속 1~2%대에 머물렀다. 정일우 주연 '화려한 날들'은 35회가 15.5%를 기록, 34회(17.4%) 대비 1.9%포인트 떨어지며 주말극 왕좌 자리를 이어갔다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com