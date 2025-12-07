'처가 절연' 이승기 "힘든 일? 견뎌야 잊혀져..죽으라는 법 없다"

기사입력 2025-12-07 09:31


'처가 절연' 이승기 "힘든 일? 견뎌야 잊혀져..죽으라는 법 없다"

[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 배우 이승기가 팬의 사연을 듣고 담담한 조언을 건넸다.

5일 '이승기' 채널에는 '따스한 온기가 필요한 날에| 이승기의 The Radio Live'라는 영상이 게재됐다.

이승기는 팬들이 보낸 사연을 읽으며 소통하는 시간을 가졌다. 한 고3 학생은 "수능 준비도 벅찬데 개인적으로 힘든 일이 겹치면서 치료에 집중하고 있다. 오빠는 힘들 때 어떻게 스스로를 다독이시나요"라는 고민을 전했고, 이승기는 "힘든 일은 이겨내는 게 아닌 것 같다. 그냥 시간이 지남에 따라 견뎌나가면서 자연스럽게 잊혀지고 옅어진다. 매몰되지 마시고 늘 방법은 있다. 시간이 꽤나 큰 치료제를 할 때가 있어서 힘내시길 바란다"라고 말했다.

이어 "예전에 사건 사고 기사들이 나오면 '이승기가 부릅니다. 그래서 어쩌라고'라는 댓글들이 한때 유행어로 달린 적이 있다. '쉽게 쉽게, 그래 어떻게든 되겠지! 그래서 뭐 어쩌라고. 죽으라는 법은 없잖아?'라며 담담하게 이겨내시길 바란다. 아픈 뒤에는 새살이 더 크게 돋는다고 한다. 그 이상의 단단함이 생겼을 거다. 용기 내시길 바란다"라며 힘을 줬다.


'처가 절연' 이승기 "힘든 일? 견뎌야 잊혀져..죽으라는 법 없다"
한편 이승기는 2023년 배우 견미리의 딸, 배우 이다인과 결혼했으며 슬하에 딸 한 명을 뒀다. JTBC '싱어게인' MC로 활약 중이며 지난달 신곡 '너의 곁에 내가'를 발표했다.

올해 초 장인이 주가조작 혐의로 재차 기소되자 "그동안 장인어른에게 지속적으로 제기되었던 위법 사항에 대해 파기환송심에서 벌금형이 선고된 바 있으나, 최근 유사한 위법 행위로 인해 다시 수사기관에 기소되는 상황에 이르게 됐다. 가족 간의 신뢰를 바탕으로 결과를 기다려왔던 저로서는 장인어른의 부정 행위에 대해 참담한 심정을 가눌 수 없다. 이번 사건으로 가족 간의 신뢰는 회복하기 어려운 수준으로 훼손되었고, 저희 부부는 오랜 고민 끝에 처가와의 관계를 단절하고자 한다"라며 처가와의 절연을 선언했다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

안선영, 눈물 펑펑 "치매+뇌졸증 母, 가끔 날 못 알아봐..1초라도 기억해주길"(불명)

2.

이혜정, 아들과 절연 고백 "전혀 안 만나..집에 올까 봐 CCTV 달아"

3.

'놀뭐 하차' 이이경, 유재석에 서운했나..하하x주우재만 언급 "보고싶다"

4.

최진혁 "40년 동안 방문 못 닫고 살았다" 가정사 고백...그동안 말 못한 기억들

5.

가수 이정석, '소년범 인정' 조진웅 옹호.."연예계 은퇴? 왜 그렇게까지 만드나"

연예 많이본뉴스
1.

안선영, 눈물 펑펑 "치매+뇌졸증 母, 가끔 날 못 알아봐..1초라도 기억해주길"(불명)

2.

이혜정, 아들과 절연 고백 "전혀 안 만나..집에 올까 봐 CCTV 달아"

3.

'놀뭐 하차' 이이경, 유재석에 서운했나..하하x주우재만 언급 "보고싶다"

4.

최진혁 "40년 동안 방문 못 닫고 살았다" 가정사 고백...그동안 말 못한 기억들

5.

가수 이정석, '소년범 인정' 조진웅 옹호.."연예계 은퇴? 왜 그렇게까지 만드나"

스포츠 많이본뉴스
1.

"홍명보는 전설이었지" 미국서 월드컵 '꿀조' 받고 21년만에 동료도 만난 MB, 행복한 하루

2.

"흥민아, 형은 우승했다!" 메시의 마이애미, 뮐러의 밴쿠버 3-1 '참교육'…사상 첫 MLS컵 우승 쾌거[MLS 리뷰]

3.

'손흥민도 비교 불가'→북중미 WC '사상 최대' 흥행카드 등장! "지구상 마지막 메호대전" 결승 전에 만난다...조건은? "조 1위 통과"

4.

[EPL 리뷰]'0-2→3-3, 후반에만 6골' 미쳐버린 리즈-리버풀전, 슬롯 울린 주인공은 日 꽃미남! 96분 극장골로 영웅 등극

5.

"태극전사 언제나 한계 넘어왔다" 정몽규 회장, 북중미월드컵 '응원 기적' 메시지…역대급 '꿀조' 홍명보 감독 "쉬운 상대는 없어"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.