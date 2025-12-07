[SC이슈] “너흰 그렇게 잘 살았냐” 가수 이정석, 은퇴 선언 조진웅 …

[스포츠조선 조민정 기자] 가수 이정석이 소년범 논란 끝에 연예계 은퇴를 선언한 배우 조진웅을 두둔하는 듯한 글을 올렸다가 거센 역풍을 맞았다.
이정석은 6일 자신의 페이스북에 "연예계 은퇴? 왜 그렇게까지 만드나. 너희는 그리 잘 살았고 살고 있나. 세상이 안타깝고 더럽다"라는 글을 게시했다. 특정 인물을 지목하진 않았지만, 조진웅이 은퇴를 공식 발표한 직후 올라온 글이어서 사실상 논란을 향한 반응으로 받아들여졌다.
해당 글이 공개되자 비판이 즉각 이어졌다. 누리꾼들은 "범죄를 두둔하나", "소년범 전력과 폭행·음주운전까지 드러났는데 이게 할 말인가"라며 날 선 반응을 보였다. 논란이 커지자 이정석은 해당 게시물을 삭제한 상태다.
조진웅을 둘러싼 논란은 지난 5일로 거슬러 올라간다. 디스패치는 제보를 바탕으로 그가 고교 시절 차량 절도와 성폭행 혐의로 소년원에 송치됐다고 보도했다. 이와 함께 무명 시절 극단 동료 폭행 전력, 음주운전 사실도 추가로 제기됐다.
소속사 사람엔터테인먼트는 "미성년 시절 잘못했던 행동이 있었음을 확인했다"고 인정하면서도 "성폭행 관련 행위와는 무관하다"고 선을 그었다. 단, 사건 발생이 30년 이상 지난 탓에 구체적 경위 파악에는 한계가 있다고 설명했다. 그러나 의혹의 일부만 인정하는 애매한 태도에 여론은 더욱 싸늘해졌다.
결국 조진웅은 6일 은퇴를 선택했다. 그는 공식 입장에서 "저를 믿고 응원해주신 모든 분들께 실망을 드렸다"며 "오늘부로 모든 활동을 중단하고 배우의 길에 마침표를 찍겠다"고 발표했다. 이어 "저의 과오에 대해 마땅히 져야 할 책임이라고 생각한다. 인간으로서 바로 설 수 있도록 성찰하겠다"고 고개를 숙였다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com