넷플릭스, 워너 브라더스 720억달러 품었다… OTT판 뒤흔드는 ‘초대형…

[스포츠조선 조민정 기자] 글로벌 OTT 시장에 초대형 빅딜이 성사됐다. 넷플릭스가 할리우드의 상징이자 100년 역사를 지닌 영화 제작사 워너 브라더스를 무려 720억달러에 인수하기로 전격 합의한 것. 실리콘밸리에서 출발한 스트리밍 공룡이 할리우드 핵심 스튜디오를 품는 첫 사례로 전 세계 엔터테인먼트 판도에 거대한 균열이 예고된다.
넷플릭스는 지난 5일(현지시간) 공식 발표를 통해 워너 브라더스 지분 인수 사실을 알렸다. 워너 브라더스 주주는 주당 27.75달러를 넷플릭스 현금·주식 형태로 받게 되며 부채 포함 기업가치는 827억달러, 총 자본 가치는 720억달러 규모다. 워너 브라더스는 거래 마무리 전 CNN, TNT 등 케이블 TV 부문을 분리한 뒤, 핵심 스튜디오와 HBO를 넷플릭스에 넘긴다.
이번 인수로 HBO와 워너 브라더스의 방대한 IP가 넷플릭스 플랫폼에 흡수되면서, 넷플릭스와 HBO 맥스의 합산 구독자는 약 4억5000만명에 달하게 된다. 업계에서는 "디즈니·파라마운트와의 격차를 단숨에 벌리는 결정적 장면"이라는 평가도 나온다.
넷플릭스 공동 CEO 테드 사란도스는 애널리스트 콜에서 "많은 이들이 놀랐을 것"이라며 "전 세계를 즐겁게 한다는 넷플릭스의 미션을 실현할 드문 기회"라고 강조했다.
다만 초대형 M&A가 완전히 마무리되기까지는 각국 규제 당국의 까다로운 기업결합 심사가 남아 있다. 블룸버그 역시 "이 규모의 미디어 합병은 역사적으로 규제 장벽이 높았다"며 미국·유럽 시장에서 강도 높은 심사가 예상된다고 전했다.
이번 워너 브라더스 인수전에는 넷플릭스 외에도 파라마운트, 컴캐스트 등이 뛰어들며 치열한 물밑 경쟁을 벌여왔다. 특히 파라마운트-스카이댄스 연합은 "절차가 넷플릭스에 유리하게 흘러가고 있다"며 공개적으로 문제를 제기했고 주주들에게 직접 제안을 들고가 거래 자체를 흔들 수 있다는 경고도 남긴 상태다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com