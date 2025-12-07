'19세 연하♥' 양준혁, 선수시절 번 수십억 날렸다 "다 쏟아붓고 껍데…

'19세 연하♥' 양준혁, 선수시절 번 수십억 날렸다 "다 쏟아붓고 껍데기까지 벗겨져"
[스포츠조선 이게은기자] 야구선수 출신 방송인 양준혁이 사업 실패로 선수 시절 번 돈을 잃었다고 밝혔다.
6일 '김현욱의 뉴스말고 한잔해' 채널에는 'FA 연봉 다 날렸다… 양준혁의 충격 고백 껍데기만 남았다'라는 영상이 게재됐다.
김현욱은 양준혁에게 "들리는 소문으로는 돈을 긁어모으고 있다고 하더라"라며 근황을 물었고, 양준혁은 "이제 대방어철이 왔으니까 출하되면 얘기가 달라진다. 어장을 한 지 20년이 넘었고 현재 낚시터, 카페, 횟집을 운영하고 있다"라고 말했다.
김현욱은 "내가 알기론 그전에 전복도 했는데 다 안 됐다"라고 물었고 양준혁은 "선수 시절에 나름 FA 한 게 다 빠졌다"라며 씁쓸한 미소를 지었다.
김현욱은 "삼성 라이온즈 시절 어마어마하게 받은 연봉을 여기에 다 쏟아부어서 투자를 했더라. 줄돔은 안 됐고 전복도 망했고 우럭은 폐사했다. 광어도 다 안됐는데 제가 들은 기쁜 소식은 방어가 잘 됐다는 거였다"라고 말했다.
양준혁은 "완전히 다 쏟아붓고 껍데기까지 벗겨졌다가 방어를 만났다. 옆집에서 뭘 하길래 방어를 몇 마리 풀어놨는데 얘들이 잘 놀더라. 이거다 싶었다"라며 안도했고 김현욱은 드디어 사업 순항을 알린 양준혁에게 "기회가 우연히 찾아왔다"라며 축하했다.
한편 양준혁은 2019년 19세 연하 비연예인과 결혼했으며 지난해 딸을 품에 안았다.
