"악마화 시키지마"…울분 폭발한 남편→"공포 속에 살아" 15년째 따로 사는 '각집 부부"(결혼지옥)

기사입력 2025-12-07 11:01


"악마화 시키지마"…울분 폭발한 남편→"공포 속에 살아" 15년째 따로 …

[스포츠조선 고재완 기자] 15년째 따로 사는 '각집 부부'가 등장한다.

8일 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥')에서는 15년째 따로 살며 일상적인 대화조차 나누지 않는 '각집 부부'의 사연이 공개된다. 첫눈에 반해 결혼했던 두 사람이지만 지금은 견고한 마음의 벽을 세운 채, 감정의 골만 깊어진 상태. 이들에게는 대체 어떤 일이 있었던 것일까.

이날 방송에서는 결혼 35년 차 '각집 부부'가 오은영 박사를 찾는다. '각집 부부'는 광양, 통영, 여수 세 집을 오가며 15년째 별거 아닌 별거 생활을 이어오고 있다. 자식 내외가 함께 있을 때는 평범한 가족처럼 화기애애하지만, 부부 둘만 남으면 분위기는 얼음장처럼 굳어버린다. 남편은 아내가 말을 걸어도 필사적으로 자리를 피하는가 하면, 일상적인 대화조차 나누지 않는 단절된 모습을 보인다고.


"악마화 시키지마"…울분 폭발한 남편→"공포 속에 살아" 15년째 따로 …
오로지 딸을 통해서만 소통하고 있다는 '각집 부부'. 두 사람은 서로를 향해 깊은 원망을 토로한다. 남편은 "아내와 한 공간에 있으면 어색하다. 취미도, 성향도 맞는 게 하나도 없다. 아내와 대화하면 몸도 마음도 편하지 않다"라고 호소한다. 이어 남편은 "아내는 폭력적이고 잔인하다. 송곳 같은 사람"이라며 대화를 단절한 결정적 사건을 털어놓는다.

아내의 입장은 전혀 달랐다. 남편이 언급한 사건을 전혀 기억하지 못 하는 것. 오히려 아내는 "폭탄 맞는 기분으로 공포 속에서 살았다. 남편은 상식 밖의 극단적인 행동을 했다"라고 남편을 향한 울분을 토해낸다. 남편은 아내의 이러한 주장에 "악마화시키지 마"라며 발끈해, 두 사람 사이에 얽힌 진실은 무엇일지 호기심을 증폭시킨다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

안선영, 눈물 펑펑 "치매+뇌졸증 母, 가끔 날 못 알아봐..1초라도 기억해주길"(불명)

2.

이혜정, 아들과 절연 고백 "전혀 안 만나..집에 올까 봐 CCTV 달아"

3.

'놀뭐 하차' 이이경, 유재석에 서운했나..하하x주우재만 언급 "보고싶다"

4.

최진혁 "40년 동안 방문 못 닫고 살았다" 가정사 고백...그동안 말 못한 기억들

5.

가수 이정석, '소년범 인정' 조진웅 옹호.."연예계 은퇴? 왜 그렇게까지 만드나"

연예 많이본뉴스
1.

안선영, 눈물 펑펑 "치매+뇌졸증 母, 가끔 날 못 알아봐..1초라도 기억해주길"(불명)

2.

이혜정, 아들과 절연 고백 "전혀 안 만나..집에 올까 봐 CCTV 달아"

3.

'놀뭐 하차' 이이경, 유재석에 서운했나..하하x주우재만 언급 "보고싶다"

4.

최진혁 "40년 동안 방문 못 닫고 살았다" 가정사 고백...그동안 말 못한 기억들

5.

가수 이정석, '소년범 인정' 조진웅 옹호.."연예계 은퇴? 왜 그렇게까지 만드나"

스포츠 많이본뉴스
1.

"홍명보는 전설이었지" 미국서 월드컵 '꿀조' 받고 21년만에 동료도 만난 MB, 행복한 하루

2.

"흥민아, 형은 우승했다!" 메시의 마이애미, 뮐러의 밴쿠버 3-1 '참교육'…사상 첫 MLS컵 우승 쾌거[MLS 리뷰]

3.

'손흥민도 비교 불가'→북중미 WC '사상 최대' 흥행카드 등장! "지구상 마지막 메호대전" 결승 전에 만난다...조건은? "조 1위 통과"

4.

[EPL 리뷰]'0-2→3-3, 후반에만 6골' 미쳐버린 리즈-리버풀전, 슬롯 울린 주인공은 日 꽃미남! 96분 극장골로 영웅 등극

5.

"태극전사 언제나 한계 넘어왔다" 정몽규 회장, 북중미월드컵 '응원 기적' 메시지…역대급 '꿀조' 홍명보 감독 "쉬운 상대는 없어"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.