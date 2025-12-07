임수향, 브이로그 찍고 현타 "다 가짜, 리얼하게 찍을 수 없어"

최종수정 2025-12-07 11:57

임수향, 브이로그 찍고 현타 "다 가짜, 리얼하게 찍을 수 없어"

[스포츠조선 이게은기자] 배우 임수향이 유튜버로 활동하며 느낀 어려움을 솔직히 밝혔다.

6일 '꼰대희' 채널에는 '꼰대희 최대 위기 찐 부산 달맞이고개 출신 배우 임수향과 김치제육 한끼'라는 영상이 게재됐다.

임수향은 김대희에게 "(영상을) 꾸준히 올리는 게 중요한데 그게 너무 힘들다. 2주에 한 번 올릴 때도 있고 그래도 한 달에 1개는 올리려고 한다"라며 유튜브 운영 고민을 전했다. 김대희는 이를 듣자마자 "때려치워라. 유튜브 판은 냉정하다"라며 돌직구를 날렸다.


임수향은 "배우들은 작품을 안 하면 팬들이랑 떨어져 있으니, 계속 나를 보여줘야 될 것 같고 소통을 하고 싶어 유튜브를 시작했다. 남대문 시장에 갔던 콘텐츠가 생각나고, 하루 모닝 루틴을 담은 영상도 생각난다. 모닝 루틴은 아침에 일어나서 커피를 내리는 걸 찍었다"라고 이야기했다.

김대희는 "전형적인 여배우 브이로그네"라고 짚었고 임수향은 "그걸 하고 싶어 한 건데 실패했다. 그래서 제목이 '가짜의 삶'이다. 브이로그 하는 분들이 대단한 게 아침에 일어나는 걸 찍을 때 카메라를 돌리고 다시 일어나야 한다. 다 가짜다. 커피를 내리면 인서트도 찍어야 해서 한 3번 내려야 한다. 진짜가 될 수 없는 구조더라. 리얼이 될 수가 없다"라고 이야기했다.

한편 임수향은 MBN '뛰어야 산다2'에 출연 중이며 개인 유튜브 채널 '임수향무거북이와두루미'를 운영하고 있다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

