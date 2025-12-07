걸그룹 XG 코코나, 성 정체성 고백…"가슴 절제 수술까지" 사진도 공개[SC이슈]
|사진 출처=XG 공식 계정
|사진 출처=XG 공식 계정
[스포츠조선 정빛 기자] 걸그룹 XG 멤버 코코나가 20번째 생일을 맞아 자신의 정체성을 공개했다.
코코나는 6일 XG 공식 SNS에서 "저는 AFAB 트랜스매스큘린 논바이너리다. 올해 가슴 절제 수술을 받았다"며 "제 인생에서 가장 어려웠던 것은 자기 자신을 받아들이고 인정하는 일이었다. 아주 조금이나마 자신을 받아들이고, 단 0.1걸음이라도 앞으로 나아갈 수 있었던 지금, 저는 새로운 문을 열 수 있었다"고 밝혔다.
스스로를 여성으로만 규정하지 않고 남성성에 가깝거나 그 스펙트럼 안에서 정체성을 형성하는 사람이라고 설명하기도 했다. 코로나는 "이 글이 누군가의 마음에 작은 빛 하나라도 되길 바란다. 그리고 제 사랑이 필요한 모든 분에게 닿기를 바란다"고 전했다.
또 "이제야 비로소 내 안에 있는 모습은 결코 잘못된 것이 아니라고 말할 수 있게 됐다"고 덧붙였다.
이와 함께 공개된 사진에는 재킷 속으로 가슴 절제 수술 흔적이 드러나 있다. XG의 총괄 프로듀서 재이콥스는 개인 SNS를 통해 "진심 어린 감동과 깊은 존경의 마음"이라며 "활동하는 아티스트뿐 아니라 한 사람으로서 존중받을 수 있도록 지원하겠다"고 메시지를 남겼다.
XG는 전원 일본인으로 구성된 7인조 그룹으로 미국 코첼라 무대에 오르는 등 글로벌 활동을 활발하게 이어가고 있다.
|사진 출처=XG 공식 계정
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
