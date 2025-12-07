김광규, 국적 바뀐 외모..‘금발 가발+아이돌 화장’ 충격 변신

김광규, 국적 바뀐 외모..'금발 가발+아이돌 화장' 충격 변신

김광규, 국적 바뀐 외모..‘금발 가발+아이돌 화장’ 충격 변신

[스포츠조선 박아람 기자] 배우 김광규가 금발 하나로 만찢 비주얼을 뽐내 이목을 집중 시켰다.

지난 6일 방송된 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'에서는 팬들의 마음을 열기 위해 노력하는 '인사모(인기 없는 사람들의 모임)' 멤버들의 매력 발산 커버 영상 제작기가 공개됐다.

멤버들은 아이돌 메이크오버 후 팬들의 마음의 문을 열기 위한 커버 영상 제작에 돌입했다. 해외 팬까지 공략하고 싶은 야심찬 포부를 담았고, 멤버들은 열정적으로 촬영에 임했다. 특히 아이돌 스타일링을 받은 김광규는 금발 가발을 착용하고 만화 '베르사유의 장미' 남자주인공 왕자美를 뽐냈다.

거의 국적이 바뀐 듯한 외모에 다른 멤버들은 "로켓단 같다", "재벌 분위기가 난다", "욘사마 느낌이 있다", "피부가 좋으니까 금발이 더 잘 어울린다" 등 뜨거운 반응을 보였다.

하하는 김광규에게 "형, 근데 앞머리카락에 눈 찔려본 지 얼마나 됐냐"고 물었고 그는 "나 진짜 고등학교 때 눈 찔려보고 처음이야. 40년 만이다"라고 감격해 웃음을 자아냈다.

이어 그는 "오랜만에 눈을 찔려서 제대로 뜨기 힘들다"고 불편함을 토로했다. 하하는 이에 "형, 이 앞머리가 매력 포인트다. 언제 또 이런 느낌을 느껴보겠냐"고 진심어린 조언을 전해 웃음을 더했다.

