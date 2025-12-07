'마지막 썸머' OST, 오늘(7일) 발매…이무진·에이티즈·아일릿·비비·…

KBS2 토일드라마 '마지막 썸머' OST 앨범이 7일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.
'마지막 썸머'는 입체감 넘치는 캐릭터들과 이재욱, 최성은 등 신예 배우들의 활약으로 시청자들의 큰 사랑을 받았다.
이번 앨범에는 연인과 함께 걷다 불현듯 떠오른 과거의 기억으로 인해 이유 없이 화가 나는 순간의 감정들을 담은 멜로망스 김민석의 '화내지마', 함께한 시간 속에 깊어진 사랑과 행복을 진솔하게 고백하는 이무진의 '지나왔던 추억이 사랑이 되고', 절절한 그리움과 외로움을 녹여낸 폴킴의 '비라도 내렸으면 좋겠어', 풋풋하고 설레는 마음이 담긴 아일릿(ILLIT) 윤아와 민주의 '널 처음 본 순간 하루종일 생각나'가 수록된다.
또한 그리움과 사랑의 따스한 순간을 담아낸 팝 발라드곡인 헤이즈의 '사랑이었던거야', 젊은 날에 대한 이야기를 그린 메인 타이틀곡 에이티즈(ATEEZ)의 'Waiting For You(웨이팅 포 유)', 간절한 화자의 마음을 녹여낸 비비의 '밤새', 애절함과 따뜻한 여운이 고스란히 담긴 조째즈의 '그리워 혼자 하는 말'까지 다채로운 매력의 뮤지션들이 참여한 가창곡들이 수록돼 명품 OST 앨범을 완성한다.
여기에 스토리의 몰입감을 더하는 BGM 20곡까지 총 28개의 트랙이 '마지막 썸머' 애청자들의 감성을 또 한번 자극할 예정이다. 특히 드라마 '호텔 델루나', '태양의 후예', '괜찮아 사랑이야', '달의 연인 - 보보경심 려', '우리들의 블루스'를 비롯해 '도깨비' OST '첫눈처럼 너에게 가겠다', 'Stay With Me(스테이 위드 미)', 'Beautiful(뷰티풀)', 'I Miss You(아이 미스 유)' 등을 히트시킨 국내 최고의 OST 제작 프로듀서 송동운의 지휘 아래 프로듀싱된 음악들은 극의 연출에 힘을 보탠 바 있다.
흥미로운 스토리로 시청자들의 공감을 불러일으킨 다채로운 OST는 극 중 인물들의 서사에 힘을 실으며 뜨거운 호응을 얻었다. 이번 OST 앨범은 다시 한번 '마지막 썸머'에 흡입력을 선사하며 극의 여운을 이을 예정이다.