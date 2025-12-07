'165cm 45kg' 남규리, "예뻐보이려 굶었는데"...'극단적 다이…

[스포츠조선 김수현기자] 가수 겸 배우 남규리가 중국 행사 셀프캠을 공개하며 한층 더 친근한 매력을 전했다.
7일 남규리 유튜브 채널 '귤멍'에는 'Ep.24 낯선 도시, 익숙한 설레임의 중국 출장기 | 오늘 저 예쁜가요?'라는 제목의 영상이 공개됐다.
행사 참석을 위해 중국 하이난성을 찾은 남규리는 전날 밤 9시에 도착하자마자 10시에 예정된 바비큐 파티에 참석해야 했다. 그는 빠듯한 일정 속에서 "내일 얼굴이 부어 보이지 않을까 걱정된다"며 솔직한 속내를 드러냈다.
다음 날 헤어·메이크업을 받던 남규리는 "이제는 굶지 않고 일하기로 다짐했다"고 밝혔다. 이어 "일이 있을 때는 항상 집중하며 조금 더 예쁘게 보이기 위해 굶어야 하는 순간들이 있었다. 하지만 일을 즐겁게 오래 해야 하는데 굶어서 아프면 무슨 소용이겠느냐"며 "얼굴이 조금 호빵처럼 보여도 먹고 싶을 때 먹고 일하자고 마음먹었다. 약간 통통해진 나도 사랑하기로 했다"고 말했다. 그러면서 "여러분도 굶지 말고 건강 잘 챙기시라"며 구독자들에게 따뜻한 응원을 전했다.
남규리는 액션 연기에 대한 열망도 밝혔다. "더 늦기 전에 꼭 해보고 싶다. 주먹도 크다고 하더라"며 카메라 앞에서 액션 연기에 최적화된 자신의 주먹을 자랑해 웃음을 자아냈다.
이후 남규리는 머메이드 라인의 블랙 앤 화이트 드레스를 우아하게 차려입고 식사 자리에 참석했다. 카메라 앞에서 야무지게 먹방을 선보이며 유튜버 모먼트도 놓치지 않았다. 숙소로 돌아와서는 클렌징 루틴을 공유하고 민낯까지 공개하며 친근한 매력을 다시 한번 보여줬다.
낯선 언어와 환경 속에서도 데뷔 시절처럼 설레는 마음으로 하나씩 쌓아 가겠다는 다짐까지 전한 남규리는 팬들에게 미소를 안겼다.