'53세' 김지수, 또 한국 떠났다 "내 마음같지 않았던 일들로 힘들어"

기사입력 2025-12-07 17:43


'53세' 김지수, 또 한국 떠났다 "내 마음같지 않았던 일들로 힘들어"

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 김지수가 또 유럽으로 여행을 떠났다.

김지수는 7일 "안녕~ 파리는 비가 자주 내리고 있는데 날이 맑은날 맞춰서 올라간 몽마르뜨 언덕에서 오랜만에 인사드려요"라고 파리를 찾은 근황을 공개했다.

김지수는 "한국에 있는 동안 내 마음같지 않았던 일들 때문에 아주 즐겁게 오지는 못했지만 파리와 프라하에서 비울 마음은 또 비우고 힘내는 시간을 가져볼려구요.너무 애를 썼으니 잠시 애쓰지 않고 있을 시간도 필요하고"라고 고백했다.


'53세' 김지수, 또 한국 떠났다 "내 마음같지 않았던 일들로 힘들어"
이어 "한국은 지금 많이 춥고 눈도 많이 왔다는데 모두 감기 조심하시고 따뜻한 주말 보내세요~"라고 덧붙였다.

앞서 김지수는 지난해 11월부터 체코 프라하에서 머물며 유럽 생활을 이어갔다. 9개월간 유럽에서 지내며 휴식기를 보낸 김지수는 지난 8월 다시 한국으로 돌아왔다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김광규, 국적 바뀐 외모..‘금발 가발+아이돌 화장’ 충격 변신

2.

박나래 주사이모, 침묵 깼다 "매니저가 뭘 안다고..난 대학병원 교수 출신"

3.

'147kg→82kg' 미나 시누이, 못알아보겠네..."배가 들어가서 너무 좋다"

4.

같은 논란, 다른 운명…박나래·조세호 유지, 조진웅 삭제, 이이경 정면 돌파[SC이슈]

5.

황신혜, '전신마비 남동생' 27년 보살핀 올케에 감사 "천사 아니고서야 이럴 수 없어"

연예 많이본뉴스
1.

김광규, 국적 바뀐 외모..‘금발 가발+아이돌 화장’ 충격 변신

2.

박나래 주사이모, 침묵 깼다 "매니저가 뭘 안다고..난 대학병원 교수 출신"

3.

'147kg→82kg' 미나 시누이, 못알아보겠네..."배가 들어가서 너무 좋다"

4.

같은 논란, 다른 운명…박나래·조세호 유지, 조진웅 삭제, 이이경 정면 돌파[SC이슈]

5.

황신혜, '전신마비 남동생' 27년 보살핀 올케에 감사 "천사 아니고서야 이럴 수 없어"

스포츠 많이본뉴스
1.

지옥에서 데려온다는 좌완 파이어볼러, 왜 FA 소식 잠잠하나...경쟁팀은 있나, 없나

2.

선수들이 서빙하는 커피 마시고, 마주보고 대화도 하다니...꿈이야 생시야

3.

'토트넘 킹' 손흥민, '컴백'한다니! 프랭크→'1020억' 7번도 '벌떡'…시몬스, 19경기 만에 '지각' 데뷔골 폭발→홈 부진 '일단' 탈출

4.

[현장에서]"우~우~~" 승강PO 2차전 앞두고 전운 감도는 제주W…유리 조나탄VS일류첸코 선발 출격

5.

애틀랜타, 김하성 포기 조짐 "그 돈 아껴 선발투수, 지명타자 보강이 더 현명할 수도", 내년 OPS+ 95라는데

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.