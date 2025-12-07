'암 투병' 박미선, 삭발만 세 차례…민머리에 깜짝 "돌아가신 父와 너무 똑같아져"
[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 박미선이 항암 치료 중 삭발 과정을 공개했다.
7일 박미선의 유튜브 채널에서는 '머리카락을 보내주다'라는 제목의 영상이 게재됐다.
유방암 투병 기록을 영상으로 담은 박미선은 "2차 항암 하러 가기 전인데 오전에 아예 머리를 자르러 가려고 한다. 머리카락이 빠지면 여러모로 피곤하니까 아예 머리를 자르고 2차 항암을 하러 가려 한다"고 밝혔다.
머리를 자르기 전 셀카로 머리카락 사진을 남긴 박미선. 박미선은 미용실에서도 "삭발을 한번 해보고 싶었다. 머리카락 너무 귀찮아서. 그래서 가발 쓰고 다닐까 했는데 말이 씨가 된다"며 농담하는 여유를 보였다.
머리를 자르기 시작하자 박미선은 딸에게 "나 외할아버지 같다. 돌아가신 아버지랑 얼굴이 너무 똑같아지고 있어"라며 깜짝 놀랐다.
하지만 덤덤하게 머리를 자른 박미선. 박미선은 "또 자라니까. 머리카락 자른다고 그렇게 속상하냐. 단발에서 자를 때는 속상했다. '내가 아픈가? 내가 아프구나'라는 생각이 들 때가 긴 머리에서 커트 머리할 때였다. 그때 '드라마 들어간다. 이런 역할이다'(라는 생각을 했다)"면서도 "잘생긴 오빠 같다. 완전히 새로운 사람이다"고 달라진 모습에 만족했다.
항암 치료 후 14일이 되자 머리가 빠지기 시작했다. 결국 다시 미용실을 찾은 박미선은 "머리가 너무 빠져서 안 되겠다"며 머리를 더 짧게 깎았다.
스포츠머리가 된 박미선은 앞머리 가발로 머리를 감쪽같이 가렸다. 박미선은 "이런 가발이 머리띠로 나와서 머리 때문에 속상하신 분 계신다면 이런 아이템이 이다는 거 알려 드린다. 조금 비싸긴 해도 6~7만원인데 해놓으면 마음이 편안해진다. 이 아이템 강추"라고 암 환우들을 응원했다.
박미선은 항암 치료 중 꾸준히 산책을 하고 딸과 맛있는 음식도 먹으며 기운을 차렸다. 하지만 머리는 계속 빠졌고, 결국 박미선은 머리를 완전히 밀기로 결심했다.
박미선은 "도저히 견디질 못하겠다"며 "수챗구멍에 머리카락이 무성할 정도"라며 머리를 시원하게 밀었다.
박미선의 딸은 "'매드맥스' 퓨리오사 같다"고 말했고 박미선은 "패러디해서 찍어야겠다"며 밝게 이야기했다.
