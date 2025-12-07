박미선, 항암치료 과정 공개 '뭉클'…"건들기만 해도 (머리카락) 후두둑…

|
[스포츠조선 고재완 기자] "잘 먹고, 잘 걷고, 잘 웃으면서 이겨내겠습니다."
영상 초반, 박미선은 항암 2차 주사를 맞으러 병원에 가기 전 "머리가 빠질 수도, 안 빠질 수도 있지만 미리 자르겠다"며 미용실을 찾는다. 그는 거울 앞에서 "돌아가신 아버지랑 얼굴이 닮아간다"며 "단발에서 커트할 때 처음 '아, 내가 아픈가 보다'라는 생각이 들었다"고 솔직하게 털어놨다.
면역 저하로 생긴 다래끼에도 "그냥 그런가 보다 해야 한다"며 담담히 말했고 "모든 건 지나가니까요. 방황하지 말고 견디면 됩니다"라고 전하기도 했다.
항암 후 머리카락이 빠지기 시작하자, 박미선은 웃으며 "3일 동안 너무 예뻤어"라면서도 결국 스스로 완전 삭발을 결정했다. "수채구멍에 머리카락이 너무 많이 빠져 무서울 정도였다"고 말한 박미선은 "결국은 밀었다. 근데 시원하다. 매드맥스 퓨리오사 같다. 머리를 밀었더니 마음이 편하다. 이게 진짜 나 같다"고 설명했다.
박미선은 새로 산 머리띠형 가발을 보여주며 웃으며 "깜쪽같다. 한 6~7만 원 하는데, 이런 아이템 있으면 마음이 편해진다.머리 때문에 속상하신 분들께 강추한다"며 "비싸고 싸고의 문제가 아니다. 이런 걸 하면서 '괜찮다'는 마음이 생긴다면 그게 제일 중요하다"고 덧붙였다.
항암 2차 후 일주일이 지나자 그는 다시 산책과 브런치, 영화 관람을 즐겼다. "이때가 제일 기운이 난다. 걷고 먹고, 운동하면서 체력을 끌어올려야 한다"고 말한 박미선은 디카페인 커피를 마시며 "작은 행복이 이렇게 고맙다"고 했다.
또 박미선은 "항암 3차를 앞두고 있다"며 "이 시기가 제일 기운이 나니까 잘 먹고, 잘 걷고, 근육을 지켜야 한다"고 말했다. 그는 영상 내내 "파이팅"을 수십 번 되뇌었다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com