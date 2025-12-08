[공식]로제, 美 버라이어티 '히트메이커' 시상식에서 '글로벌 히트메이커' 수상

기사입력 2025-12-08 08:25


[공식]로제, 美 버라이어티 '히트메이커' 시상식에서 '글로벌 히트메이커…
사진 제공=더블랙레이블

[스포츠조선 정빛 기자] 로제가 미국의 대표적인 엔터테인먼트 산업 전문지인 버라이어티(Variety)가 꼽은 올해의 글로벌 히트메이커에 선정됐다.

더블랙레이블은 로제가 지난 6일(현지 시간) 미국 로스앤젤레스에서 개최된 '2025 히트메이커(Hitmakers)'(이하 '히트메이커') 시상식에서 수상했다고 밝혔다. '히트메이커'는 한 해 동안 가장 많은 인기를 얻은 노래를 제작하는 데 기여한 뮤지션들을 선정하는 시상식이다.

로제는 올해의 글로벌 히트메이커(Global Hitmaker of the Year)를 수상해 K팝 여성 솔로 아티스트로서는 이례적으로 미국 주요 매체에서 유의미한 성과를 인정 받으며 전 세계를 강타한 글로벌 메가 히트곡 'APT.(아파트)와 첫 정규 앨범 'rosie'의 음악적 위상을 입증했다.

시상식에 참석해 영예의 트로피를 안은 로제는 "놀라운 상을 주셔서 감사하다. 지난 1년간 상상도 못했던 일들이 폭발하듯 일어났고, 제 노래 'APT.(아파트)'가 쏟아지는 사랑을 받으면서 커가는 걸 지켜보는 과정은 무척 즐거운 일이었다"고 소감을 전했다. 또한, "믿을 수 없을 만큼 바빴던 한 해 동안 저를 관리해 주고 도와준 더블랙레이블 식구들, 그리고 저의 멘토 테디(TEDDY) 프로듀서 님께도 감사하다"고 인사를 덧붙였다.

로제의 'APT.'는 발매 직후 전 세계 음악 차트에서 기록을 경신하며 신드롬을 일으켰다. 또한 미국 4대 대중음악 시상식 중 하나인 '2025 MTV 비디오 뮤직 어워즈'에서 K팝 아티스트로서는 최초로 대상격인 올해의 노래 부문을 수상하며 국위선양에 앞장선 바 있다.

뿐만 아니라 미국 대중음악계 최고 권위를 지닌 '그래미 어워즈(Grammy Awards)'에서 올해의 노래와 올해의 레코드, 베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스상 부문에 이름을 올리며 K팝 최초로 본상 두 부문에 노미네이트되는 대기록을 추가했다.

로제는 블랙핑크 단독 콘서트 'DEADLINE' 월드 투어 일정 소화를 비롯해 더욱 활발한 행보를 펼쳐가는 중이다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'방송 조작 폭로' 김민종, '미우새'서 직접 사과 "말 한마디로 비약, 죄송하다"

2.

기안84, 박나래 '주사 이모' 논란 예상했나 "주변에 사짜 너무 많아"

3.

'급성 심근경색' 김수용, 주식으로 대박났다 "평생 손해 다 만회했다"

4.

'조진웅 소년범' 폭로 기자 고발당했다..."30년 전 기록 유출은 취재 아닌 범죄"

5.

김나영, 시술 후 달라진 얼굴 '독 됐다'.."아무도 못 알아봐"

연예 많이본뉴스
1.

'방송 조작 폭로' 김민종, '미우새'서 직접 사과 "말 한마디로 비약, 죄송하다"

2.

기안84, 박나래 '주사 이모' 논란 예상했나 "주변에 사짜 너무 많아"

3.

'급성 심근경색' 김수용, 주식으로 대박났다 "평생 손해 다 만회했다"

4.

'조진웅 소년범' 폭로 기자 고발당했다..."30년 전 기록 유출은 취재 아닌 범죄"

5.

김나영, 시술 후 달라진 얼굴 '독 됐다'.."아무도 못 알아봐"

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국→일본, 16강 실패" 슈퍼컴 미쳤다! 호날두의 포르투갈 우승…A조 '1승 제물' 남아공 16강行, 호주 8강 진출

2.

'월드컵 죽음의 조' 일본 망했어요, 日 손흥민 2달째 실종 상태 '발목 부상 심각'...에이스 쿠보도 역대급 부진

3.

런던 방문 한국팬 '필수코스' 탄생! '역대급 헌사' 손흥민 벽화 디자인 나왔다, 거리에 "찰칵 쏘니" 등장..."모두들 가서 사진 찍을 것"

4.

"이것이 바로 손흥민 효과!" 토트넘 재교체 수모 '5200만 파운드 스타'→'SON 후계자' 드디어 EPL 데뷔골 폭발

5.

포트4 자신감 미쳤다, 아직 본선 확정도 못했는데..."한국-멕시코? 2위 경쟁, 우리가 32강 후보"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.