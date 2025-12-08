SM엔터 소속 아티스트들이 나오는 퍼즐 게임 'SMiniz', 글로벌 CBT 시작

기사입력 2025-12-08 16:31


SM엔터 소속 아티스트들이 나오는 퍼즐 게임 'SMiniz', 글로벌 C…



카카오게임즈는 SM엔터테인먼트의 IP 기반 신작 'SMiniz(슴미니즈, 이하 SMiniz)'의 글로벌 비공개 베타 테스트(CBT)를 시작했다고 밝혔다.

이번 CBT는 안드로이드 환경에서 진행되며, 사전 신청을 통해 선정된 이용자를 대상으로 오는 12일까지 운영된다. 지난 11월 팬덤 커뮤니티를 중심으로 참가자 모집해 높은 호응을 이끌어냈다.

'SMiniz'는 SM 소속 아티스트를 닮은 작은 캐릭터(미니즈)들이 등장하며, 나의 '최애' 캐릭터와 함께 매치3 퍼즐을 풀어나가는 모바일 캐주얼 게임이다. 이번 테스트에서는 NCT, 에스파(aespa), 라이즈(RIIZE) 등 게임 캐릭터로 탄생한 SM 소속 아티스트를 만나볼 수 있으며, 아티스트의 모습을 담은 포토카드 컬렉션을 포함한 여러 콘텐츠를 미리 체험할 수 있다. 또 퍼즐 플레이를 비롯해 캐릭터와 포토카드를 꾸미는 기능까지 다양한 즐길거리가 제공된다.

카카오게임즈는 'SMiniz'의 정식 출시 전 CBT를 통해 게임 전반을 점검하고, 이용자의 피드백을 토대로 완성도를 강화해 출시 준비를 할 계획이라고 전했다. 'SMiniz'는 내년 1분기 정식 서비스를 목표로 준비중이다. 글로벌 팬층을 겨냥한 자체 개발 타이틀로, 카카오게임즈는 게임의 글로벌 퍼블리싱 및 서비스를 담당하며, 메타보라는 게임 개발, SM엔터테인먼트는 소속 그룹의 IP를 제공한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  등록번호 : 서울 아01720
  등록일자 : 2011년 7월 29일
  발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
