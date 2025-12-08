장윤정, 건강이상 고백후 완쾌..♥도경완과 골프장 데이트
[스포츠조선 김소희 기자] 가수 장윤정이 남편 도경완과 함께 골프 데이트를 즐겼다.
8일 장윤정은 자신의 계정에 "배경이…♥"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속 장윤정·도경완 부부는 가을 낙엽이 가득한 골프장에서 여유로운 시간을 보내고 있었다. 장윤정은 편안한 골프웨어 차림으로 밝은 미소를 지었고, 도경완은 그녀의 어깨에 가볍게 손을 올린 채 다정한 모습을 보였다. 아름다운 풍경 속 두 사람의 자연스러운 포즈는 훈훈한 분위기를 자아냈다.
이를 본 팬들은 "여전히 신혼같은 부부", "앞모습도 궁금해요","어머 둘이 사귀어요?", "배경도 모델도 너무 아름다워요", "비율 미쳤어요", "가수님 살 빠지셨나봐요" 등 폭발적인 반응을 보였다.
앞서 지난달 24일 장윤정은 건강 이상을 고백해 팬들의 걱정을 샀다. 그는 "아파서 사족보행을 이틀 하다 어제 식은땀 흘리면서 행사에 간신히 다녀왔다"며 당시 상황을 전했다. 이후 팬들의 걱정이 이어지자 장윤정은 지난 1일 "아픈 건 싹 나았습니다. 걱정과 응원 너무 감사드립니다. 날아다닌다"면서 현재 건강 상태가 회복됐음을 밝히기도 했다.
한편, 장윤정은 지난 2013년 아나운서 출신 도경완과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.