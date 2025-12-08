[SC이슈] SBS ‘Y’, 박나래 ‘주사이모’ 추적한다…제보 접수 시작

[스포츠조선 조민정 기자] '궁금한 이야기 Y'가 박나래 사태의 핵심 인물로 떠오른 이른바 '주사이모' 이씨를 본격 추적한다.
SBS '궁금한 이야기 Y' 제작진은 8일 공식 SNS 계정을 통해 "박나래 씨에게 링거를 주사한 의혹을 받고 있는 주사이모 이씨에 관한 제보를 기다린다"고 밝히며 취재에 돌입했음을 알렸다.
최근 박나래는 전 매니저들이 제기한 갑질 의혹과 더불어 이른바 '주사이모'에게 불법 의료 시술을 받았다는 논란까지 겹치며 거센 논란의 중심에 섰다. 디스패치는 박나래가 일산 오피스텔에서 이씨에게 링거를 맞는 모습과 항우울제를 처방 없이 복용했다는 정황을 보도했고 '나 혼자 산다' 대만 촬영에도 해당 인물을 동행시켰다고 전했다.
박나래 측은 "의사 면허가 있는 줄 알았다. 단순 영양주사였다"고 해명했지만 의혹은 오히려 확산되는 분위기다.
논란의 중심에 선 이씨는 7일 자신의 인스타그램에 중국 내몽고 병원에서 의사 가운을 입은 사진을 올리며 반박에 나섰다. 그는 "내몽고 포강의과대학병원에서 최초의 외국인 교수로 일했다"며 스스로의 이력을 강조했다. 또 "내 삶을 모르는 네가 왜 나를 가십거리로 만드느냐"며 박나래 전 매니저를 겨냥한 듯한 글도 남겼다. 그러나 곧 "국내 의사 자격증이 있느냐"는 댓글이 쏟아지자 게시물을 전면 삭제했다.
한편 이씨의 인맥과 관련해 또 다른 의혹도 등장했다. 그룹 샤이니 키의 자택에서 반려견을 돌보는 듯한 사진·영상이 공개되며 연결고리가 드러났지만 SM엔터테인먼트는 별다른 입장을 내놓지 않고 있다.
의료계는 이번 사안을 강도 높게 비판했다.
공정한사회를바라는의사들의모임은 "이씨가 언급한 포강의대는 실체가 없는 유령 의대"라며 "중국 의대 졸업자는 한국 의사국가시험 응시 자격이 없다. 그가 한국에서 의료행위를 했다면 명백한 불법"이라고 지적했다.
임현택 전 대한의사협회 회장은 박나래와 이씨를 검찰에 직접 고발했으며 대한의사협회 또한 "무면허 의료행위가 명백하다. 향정신성 의약품의 대리 처방 정황까지 있어 철저한 수사와 처벌이 필요하다"고 성명을 냈다.
박나래 사태가 '갑질·고소전'에서 '불법 의료 논란'으로 확대되며 '주사이모'의 정체와 이력이 사건의 핵심 축으로 떠오른 가운데 '궁금한 이야기 Y'가 어떤 추가 제보를 포착하게 될 지 파장이 이어질 전망이다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com