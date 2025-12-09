"고준희, 얼굴 확 달라보인다" PD도 놀란 비포 애프터...'갸루 메이…

"고준희, 얼굴 확 달라보인다" PD도 놀란 비포 애프터...'갸루 메이크업' 공개
[스포츠조선 김수현기자] 배우 고준희가 요즘 유행인 '갸루 메이크업'에 도전했다.
8일 유튜브 채널 '고준희'에서는 '데일리 갸루 걸 메이크업 사방팔방 눈 커지는 메이크오버 공개 l 고준희GO 돌아온 EP.12' 제목의 영상이 업로드 됐다.
이날 고준희는
이날 고준희는 '갸루 메이크업'에 도전했다. 다양하게 준비된 화장품들이 기다리는 청담동 메이크업샵.
PD는 "언니 오늘 새로운 메이크업을 하고 싶다고 저희를 부르셨지 않냐. 오늘 무슨 메이크업이 하고 싶은 거냐"라 물었다.
고준희는 "내가 요새 다양한 메이크업을 해보고 싶다 생각을 했는데 Y2K 갸루 메이크업이 유행인 거 같더라. 그리고 내 인스타그램에 쯔위씨 메이크업에 막 뜨는 거다"라 했다.
이어 "예쁜 갸루 메이크업이 요새 아이돌분들이 많이 하고 있는 거 같은데 내가 그래서 그걸 한 번 도전해볼까 한다"라 말을 꺼냈다.
PD는 "언니 갸루메이크업 진짜 잘 어울릴 거 같다. 궁금하다. 언니의 '꾸꾸한 모습'이"라며 신났고 고준희는 "제 평상시가 꾸미지 않고 다닌다는 얘긴가요? 난 늘 꾸미고 다녔는데"라며 웃었다.
고준희는 "평상시에 내가 꾸안꾸 메이크업을 하고 다녀가지고 이 메이크업이 지금 어울릴지 모르겠는데 오늘 '꾸꾸 갸루 메이크업'을 도전해보려고 왔다"라 선언했다.
그는 "메이크업을 제가 살짝 하고 왔다. 세안을 하고 시작해보겠다"라며 결연한 의지를 다졌다.
갸루 메이크업의 기원과 요즘 유행을 들은 고준희는 "나 어제 예뻐보이려고 이침도 귀에 하고 왔다"라며 웃었다.
"얼굴이 작다"는 고준희는 "난 원래 얼굴이 작다. 난 어렸을 때 예쁜게 아니라 '키 크고 얼굴 작은 애'로 유명했다"라며 너스레를 떨었다.
완성된 고준희는 평소와 다른 '과한 메이크업'으로 완전히 다른 모습으로 탈바꿈했다.
고준희는 "저는 개인적으로 마음에 들고 신기한 경험이다. 속눈썹도 안붙인 걸 오늘 붙여봤고, 오늘 쉐딩도 안해보다가 처음 해봤다. 얼굴이 좀 더 작아진 거 같다. 왜 사람들이 쉐딩을 하는지 알 거 같다. 또 왜 갸루 메이크업을 좋아하는지 알 거 같다"라 했다.
PD는 "평소랑 확 달라보인다"라며 끄덕였다. 고준희는 "에티튜드도 달라진다. 어깨를 계속 움직이게 된다"라며 웃었다.
shyun@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.