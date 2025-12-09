이금희, '故 최진실 아들' 최환희의 '든든한 버팀목'이었다..."자주 밥 먹는다"

기사입력 2025-12-09 06:50


이금희, '故 최진실 아들' 최환희의 '든든한 버팀목'이었다..."자주 …

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 이금희가 가수 최환희와 의외의 친분을 드러냈다.

8일 방송된 채널A '절친 토큐멘터리- 4인용식탁'에서는 아나운서 이금희 편이 그려졌다.

이금희는 이탈리아인에게 직접 배운 집밥, 감자 오븐요리를 준비했다. 두 번째 요리는 라자냐. 요리 초보라는 이금희는 "가르쳐준 그대로 하겠다"라며 서툴지만 정성스럽게 요리를 이어갔다.

이금희는 오늘의 손님에 대해 "제 또라 방송인이라 생각하겠지만 나이차가 많이 나는 동생들을 초대?다. 시청자들이 보기에 '저 사람과 친해?'라 하실 거다. 물어보진 않았지만 한식보다 양식을 좋아할 거 같아서 준비했다"라 밝혔다.

손님은 바로 박상영 작가와 방송인 박경림, 가수 겸 배우 이진혁이었다. 이금희는 유튜브 촬영 공간이자 지인과 모임 장소로 친구들을 불렀다.


이금희, '故 최진실 아들' 최환희의 '든든한 버팀목'이었다..."자주 …
이금희는 故 최진실의 아들 최환희와도 친하다고. 이진혁은 "저희가 셋이 밥을 자주 먹는다. '요새 애들은 어떻니?'하고 물어보신다. 저희한테도 편하게 해주신다. 이렇게 고민이 많으신지 몰랐다"라고 끄덕였다.

KBS '아침마당'을 오래 진행했던 이금희는 "얼마 전에 '아침마당' 1만회로 초대를 받아 갔다. 근데 내가 1만회 중 4천 5백회를 진행했더라. 내가 '아침마당'에서만 2만 3천명을 만난 거다"라 했다.

그러면서 "내가 다양한 프로그램에서 사람을 만나고 지금도 유튜브로 사람을 만나니까 3만 명 정도 만났겠더라"고 지난날을 돌아봤다.


이금희, '故 최진실 아들' 최환희의 '든든한 버팀목'이었다..."자주 …

지인들에게 선물을 자주 한다는 이금희에 이진혁은 "매번 비싼 화장품을 선물해주신다. 그래서 저와 최환희가 선물을 저번에 준비했었다"라 했다.

이어 "저는 도자기 찻주전자를 주문제작했고 최환희는 꿀차를 준비했다. '괜찮다'고 하셨지만 선물을 챙겨주셨다. 저희는 안 받으실까봐 걱정했다. 베푸는 것에 너무 익숙하시다"라고 고마운 마음을 전했다.

이금희는 "나는 내가 버는 수입의 10%는 주위의 도움이라 생각한다. 나 혼자 할 수 있는 건 세상에 아무것도 없다"라며 자신의 이야기를 했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'조세호 조폭연루설' 폭로자, 9일 추가 폭로 예고 "도박 자금 세탁 제보 받아" [전문]

2.

47세 하정우, 동성애 의혹에 "스펙트럼 넓지 않아, 내년에 장가 갈 것"(짠한형)

3.

'60세' 이금희, '故 최진실 아들' 최환희와 깊은 인연 맺었다..."밥 자주 먹어"

4.

“42세 자연임신 맞아, 시어머니도 시험관인 줄” ‘강재준♥’ 이은형 솔직 고백

5.

"개과천선은 칭찬받을 일" 조진웅 옹호한 전우용 교수

연예 많이본뉴스
1.

'조세호 조폭연루설' 폭로자, 9일 추가 폭로 예고 "도박 자금 세탁 제보 받아" [전문]

2.

47세 하정우, 동성애 의혹에 "스펙트럼 넓지 않아, 내년에 장가 갈 것"(짠한형)

3.

'60세' 이금희, '故 최진실 아들' 최환희와 깊은 인연 맺었다..."밥 자주 먹어"

4.

“42세 자연임신 맞아, 시어머니도 시험관인 줄” ‘강재준♥’ 이은형 솔직 고백

5.

"개과천선은 칭찬받을 일" 조진웅 옹호한 전우용 교수

스포츠 많이본뉴스
1.

'AI 이거 믿어도 돼?' 역대급 꿀조 편성 한국, AI 예측 결과 16강은 무난. 단, 8강은 못간다

2.

'전무후무' GG 새 역사 쓸 수 있었던 오스틴...충분히 잘했다, 하지만 벽이 너무 높다

3.

[공식발표]전북 거스 포옛 감독 사임 "웃으며 다시 돌아올 날 꿈꾸겠다"

4.

'작심발언' 이정후, 키움 후배들 다시 완곡하게 경고 → "기분 안 좋을 수도 있을 것"

5.

"한국의 A조는 8위"→"일본은 '죽음의 조' 1위 당첨!" 美 언론 충격 평가, 조별리그 통과 난이도 공개

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.