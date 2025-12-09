서동주, 12억 신혼집 공개 독됐다..스토킹 피해 호소 "남자가 여자인 척 찾아와"

최종수정 2025-12-09 06:01

서동주, 12억 신혼집 공개 독됐다..스토킹 피해 호소 "남자가 여자인 …

[스포츠조선 김소희 기자] 서동주가 여성 목소리를 흉내 낸 '음성변조 남성'에게 수상한 추적을 당했다고 고백했다.

8일 유튜브 채널 '서동주의 또.도.동'에는 "서동주 인생 첫 김장 60kg?(with 도봉구 주민들슌) | 플리마켓 수익금 전액 기부"라는 제목의 영상이 업로드 됐다. 영상에서는 서동주가 동네 주민들과 함께 60kg 김장을 담그는 모습이 공개됐다.

이날 한 주민은 "저번에 어떤 여자가 '서동주 씨 보러 왔다'며 전화를 했다"고 말하며 당시 녹취를 공개했다. 녹음 속 여성은 "서동주 씨 좀 만나려고 한다. 거기 서세
서동주, 12억 신혼집 공개 독됐다..스토킹 피해 호소 "남자가 여자인 …
원 씨 따님 서동주 씨가 살고 있다고 들었다"며 집 위치까지 물었다.

서동주는 "그분 여자 아니에요. 남자예요. 여자인 척 한 거다. 여자 목소리를 낸 것"이라고 폭로했다. 이에 주민은 "어머, 닭살 돋았어…"라며 당황했고, 서동주는 "진짜 무섭지 않냐. 왜 그러는지는 모르겠다"면서도 "근처 분들이 다 저를 지켜봐 주니까 괜찮다. 모르는 사람이 오면 바로 알려주신다"고 담담하게 설명했다.

갑작스러운 스토킹 의심 상황에 현장 주민들은 한목소리로 "너무 충격적이다"고 반응했다. 서동주는 영상 자막을 통해 "프라이버시를 지켜달라"고 호소했다.

앞서 지난 10월에도 서동주는 의문의 인물로부터 스토킹 피해를 당한 사실을 직접 공개했다.

그는 자신의 SNS를 통해 "누구냐 넌! 우리 동네 사람들 괴롭히지 마"라는 글과 함께 통화 녹음 일부를 공개했다.

공개된 음성에는 한 인물이 "그쪽에 서세원 씨 따님 서동주 씨가 산다고 들었다"며 거주지를 캐묻는 통화 내용이 담겼다.


상대는 "그 맞은편 단독주택 아니에요?"라며 마치 주소를 알고 있는 듯한 뉘앙스를 풍겼고, 전화를 받은 주민이 "서동주 씨를 왜 찾냐"고 묻자 황급히 전화를 끊었다.

서동주는 해당 녹취를 공개하며 "내일 신고해야겠다"고 밝히며 강경한 대응 의지를 드러냈다.

한편, 서동주는 서세원·방송인 서정희의 딸로, 미국 샌프란시스코 대학교 로스쿨을 졸업한 뒤 미국에서 변호사로 활동했다. 지난 6월 엔터 업계 종사자와 재혼했으며, 현재 운영 중인 유튜브 채널을 통해 신혼집을 공개하기도 했다.

서동주는 경매를 통해 도봉구 창동에 있는 주택을 12억 원에 낙찰받았다. 해당 지역은 재개발 지역으로 선정돼 있어, 서동주는 "보강을 엄청나게 해야 하는데 신축만큼 돈이 들 수 있다"며 이사 전 대대적인 인테리어 공사를 진행했다고 밝혔다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'조세호 조폭연루설' 폭로자, 9일 추가 폭로 예고 "도박 자금 세탁 제보 받아" [전문]

2.

47세 하정우, 동성애 의혹에 "스펙트럼 넓지 않아, 내년에 장가 갈 것"(짠한형)

3.

'60세' 이금희, '故 최진실 아들' 최환희와 깊은 인연 맺었다..."밥 자주 먹어"

4.

“42세 자연임신 맞아, 시어머니도 시험관인 줄” ‘강재준♥’ 이은형 솔직 고백

5.

"개과천선은 칭찬받을 일" 조진웅 옹호한 전우용 교수

연예 많이본뉴스
1.

'조세호 조폭연루설' 폭로자, 9일 추가 폭로 예고 "도박 자금 세탁 제보 받아" [전문]

2.

47세 하정우, 동성애 의혹에 "스펙트럼 넓지 않아, 내년에 장가 갈 것"(짠한형)

3.

'60세' 이금희, '故 최진실 아들' 최환희와 깊은 인연 맺었다..."밥 자주 먹어"

4.

“42세 자연임신 맞아, 시어머니도 시험관인 줄” ‘강재준♥’ 이은형 솔직 고백

5.

"개과천선은 칭찬받을 일" 조진웅 옹호한 전우용 교수

스포츠 많이본뉴스
1.

'AI 이거 믿어도 돼?' 역대급 꿀조 편성 한국, AI 예측 결과 16강은 무난. 단, 8강은 못간다

2.

'전무후무' GG 새 역사 쓸 수 있었던 오스틴...충분히 잘했다, 하지만 벽이 너무 높다

3.

[공식발표]전북 거스 포옛 감독 사임 "웃으며 다시 돌아올 날 꿈꾸겠다"

4.

'작심발언' 이정후, 키움 후배들 다시 완곡하게 경고 → "기분 안 좋을 수도 있을 것"

5.

"한국의 A조는 8위"→"일본은 '죽음의 조' 1위 당첨!" 美 언론 충격 평가, 조별리그 통과 난이도 공개

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.