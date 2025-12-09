[공식] 소시 서현, 전혜빈과 한솥밥 먹는다…꿈이엔티 전속계약 체결

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 서현이 꿈이엔티와 전속계약을 체결하며 새로운 도약을 예고했다.
소속사 꿈이엔티가 9일 보도자료를 통해 서현과의 전속계약 체결 소식을 전했다.
드라마·영화·OTT를 아우르며 작품 세계를 확장해온 서현은 탄탄한 연기 역량과 폭넓은 글로벌 팬덤을 바탕으로 한층 다양한 활동을 이어갈 예정이다. 이번 계약은 그의 커리어 전반에 의미 있는 도약으로 평가되며 업계의 관심이 집중되고 있다.
서현은 2007년 소녀시대로 데뷔한 이후 2013년 SBS 드라마 '열애'를 통해 연기에 본격 도전하며 배우로서의 차별화된 여정을 시작했다. 이후 SBS '달의 연인-보보경심 려', MBC '도둑놈, 도둑님', MBC '시간', JTBC '사생활', 넷플릭스 '도적: 칼의 소리' 등 다양한 작품에서 안정감 있는 연기와 깊이 있는 감정선을 선보이며 존재감을 확고히 했다.
또한 넷플릭스 영화 '모럴센스', 영화 '거룩한 밤: 데몬 헌터스', '빌리브' 등 스크린과 OTT에서도 활약하며 장르적 스펙트럼을 꾸준히 넓혀왔다. 각기 다른 캐릭터를 자신만의 결로 해석해 설득력 있게 구현해온 그는 대중성과 연기력을 겸비한 멀티 플랫폼 배우로 자리매김했다.
특히 지난 6월 방영된 KBS2 '남주의 첫날밤을 가져버렸다'에서는 지위와 재력을 모두 갖춘 차선책 역을 맡아 극의 흐름을 밝히는 매력을 보여주며 많은 사랑을 받았다. 귀엽고 엉뚱한 면모부터 코믹함과 사랑스러움을 균형 있게 표현하며 국내외 시청자들의 호응을 이끌어냈고, 믿고 보는 배우로서의 저력을 다시금 확인시켰다.
소속사 꿈이엔티는 "서현은 탄탄한 기본기, 작품을 대하는 성실한 태도, 그리고 연기에 대한 진정성 있는 열정을 모두 갖춘 배우"라며 "그의 다음 걸음이 더욱 단단히 이어질 수 있도록 세심하게 함께하며 곁을 지킬 것"이라고 밝혔다.
이에 국내외 팬들과 업계 관계자들의 관심이 모이는 가운데, 서현이 꿈이엔티와 함께 새롭게 써 내려갈 커리어의 다음 단계에 많은 관심이 모이고 있다. 지속적인 성장과 변화를 추구해온 그의 향후 행보에 뜨거운 주목이 쏠린다.
한편, 서현은 2026년 극장 개봉 예정인 영화 '왕을 찾아서'를 통해 관객들을 만날 예정이다.