장기용·안은진 아는맛 통했다…‘키스는 괜히 해서!’ 넷플릭스 글로벌 1위

기사입력 2025-12-09 09:08


[스포츠조선 조민정 기자] SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'가 결국 글로벌 1위에 안착했다. 장기용과 안은진의 도파민 폭발 로맨스가 국내를 넘어 전 세계를 사로잡으며 흥행 질주를 이어가고 있다.

'키스는 괜히 해서!'는 생계를 위해 '애엄마 위장취업'을 선택한 싱글녀 고다림과, 그런 그녀에게 빠져버린 팀장 공지혁의 쌍방 속앓이 로맨스를 그린 작품. 첫 회부터 강렬한 키스 신으로 화제를 모은 두 배우는 로맨스 최적화 조합이라는 평가 속에 회차를 거듭할수록 뜨거운 반응을 이끌어냈다.

지난 4일 방송된 8회는 수도권 기준 7.1%, 순간 최고 시청률 8.5%를 기록하며 자체 최고 기록을 경신했다. 2049 시청률에서도 2.41%로 최고치를 찍었다. 동시간대 전 채널 1위, 평일 드라마 전체 1위, 목요일 전 프로그램 2949 시청률 1위까지 휩쓸며 본격적인 흥행 굳히기에 돌입했다.

열기는 해외에서 더 거세다. 넷플릭스 비영어권 글로벌 TOP10(11/24~11/30)에서 1위에 올랐다. 첫 주 글로벌 3위→둘째 주 2위→셋째 주 1위까지, 교과서적인 'Right 상승 곡선'을 그리며 글로벌 로코 팬덤까지 장악한 상황이다. 특히 아시아와 미주 지역에서 폭발적 반응이 이어지고 있어 장기적인 흥행 전망 또한 밝다.

전 세계 팬들이 이 작품에 열광하는 이유에 대해 업계는 한 가지로 정리한다. "사랑 앞에서는 만국 공통."

예상 가능한 순간에 확실하게 보여주는 '아는 맛의 쾌감', 돌직구 감정을 직관적으로 꽂아 넣는 대본, 리듬감 넘치는 연출, 장기용·안은진을 비롯한 배우들의 한 치 오차 없는 로맨스 시너지가 완벽한 조화를 이룬 것이 주된 요인이다.

하윤아·태경민 작가의 짜릿한 대사, 김재현·김현우 감독의 감각적 연출, 김무준·우다비 등 조연진의 매력도 작품의 흥행을 뒷받침했다. 해외 팬덤 사이에서는 벌써 주연 배우들을 향한 굿즈 요청과 팬 이벤트 논의가 이어지는 등 열기가 심상치 않다.

한편 8회 엔딩에서는 공지혁이 고다림의 결정적 비밀(애엄마·유부녀가 아니라는 사실)을 알게 되며 관계가 본격적으로 전환점에 돌입했다. 가장 큰 오해가 사라진 만큼 둘의 속앓이 로맨스가 어떻게 꽃길을 향할지 관심이 집중된다.

K-로코의 저력을 다시 입증한 '키스는 괜히 해서!'는 매주 수·목요일 오후 9시 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

