조혜련, 절친 이성미와 종교 문제로 손절 "번호 지우고 연락 끊고 지냈다…

9일 '새롭게 하소서 CBS' 채널에는 '저를 통해 우리 가정에 복음이 전해졌어요!ㅣ개그우먼 조혜련'라는 제목의 영상이 업로드됐다.
영상에서 조혜련은 "전도 때문에 이성미와 몇 년 동안 연락을 끊고 지냈다"고 밝혔다. 그는 "일산에 같이 살았고, 워낙 친했다. 그러다가 이성미가 갑자기 캐나다로 가버렸다. 빈자리를 느껴서 보고 싶어서 밴쿠버로 갔다"며 "근데 이성미가 나한테 '매일 새벽에 네 이름을 놓고 기도한다. 200명의 명단 중에 네가 7번이다'라고 하는 거다. 예수를 믿게 해달라고 기도하는 거였다"며 당시를 떠올렸다.
조혜련은 "다음날 한국에 가야 해서 그날 밤에 이성미한테 '너무 고맙다. 근데 내 이름은 제발 빼줘'라고 편지를 썼다. 너무 부담스러웠다"며 "어렸을 때부터 종교를 권유 받아왔고, (부모님에게는) 나의 존재를 부정당했다. 그래서 날 만든 누군가가 있다는 게 싫고 의존하는 게 싫었다. 어렸을 때부터 무조건 내가 돈 벌어서 대학 가고 일하는 삶이어서 그게 아마 내게는 벽이었던 거 같다"고 털어놨다.
그는 "어느 날 이성미가 한국에 돌아와서 밥을 사준다고 하더니 '부탁이 있는데 예배 한 번만 같이 가자'고 하더라. 밴쿠버에서 왔으니까 부탁 한 번은 들어줘야 하니까 교회 근처 횡단보도를 요단강 건너듯 가서 참석했다"고 말했다.
이어 "그날이 이단 특집이었는데 이단 자료에 내 사진이 떴다. 그게 너무 싫었다. 그리고 갑자기 이성미가 강대상에 오르더니 '중보기도 하던 혜련이가 왔다'고 소개했다. 이성미는 진짜 축복해 주고 싶고 너무 기쁘다는 걸 표현하고 싶었던 거다"며 "거기까지만 했어야 하는데 일어나라고 하더니 앞으로 나오라고 하는 거다. 그래서 내가 앞으로 나가면서 교회 문을 박차고 나가버렸다. 그날 이후로 인연을 끊었다"고 밝혔다.
조혜련은 "내가 좀 센 편이다. 분위기를 몰아서 내가 뭔가를 하게끔 유도하는 인생을 살지 않았기 때문이다. 그렇게 몇 년 정도 인연을 끊고 지냈다"고 고백했다.
하지만 현재 남편을 통해 결국 교회를 다니게 됐다는 그는 "교회 등록하고 가장 먼저 떠오른 게 이성미였다. 그때까지 연락 끊고 살았다. 번호를 지웠는데 머릿속에는 있더라. 문자 보냈더니 답장이 바로 왔다. 그러고 나서 전화했더니 이성미도 울고, 나도 계속 울었다"고 말했다.