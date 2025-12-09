“먼 길 돌아왔다” 윤세아 재회한 유재명의 고백…어른 멜로 장착한 ‘러브…

[스포츠조선 조민정 기자] '러브 미'에서 유재명과 윤세아가 모두가 기다려온 인생 멜로로 돌아온다. JTBC 새 금요시리즈 '러브 미'(연출 조영민 극본 박은영·박희권 제작 SLL·하우픽쳐스)에서 두 배우는 지친 삶을 웃음으로 감춰온 동사무소 동장 서진호와 낭만 가이드 진자영으로 재회하며, 안방극장에 깊은 멜로 감성을 불어넣을 예정이다.
유재명은 "이 작품을 하기 위해 먼 길을 돌아온 느낌"이라고 고백하며 '러브 미'에 매료된 이유를 밝혔다. 일상을 살아가는 사람들에게 위로와 용기, 그리고 삶을 어떻게 바라보고 견뎌야 하는지 말해주는 드라마라는 점이 마음을 움직였다고 설명했다.
그가 연기하는 진호는 7년 전 아내 김미란(장혜진)의 사고 이후 간병과 생계를 홀로 책임져온 인물. 가족을 위해 자신을 희생하고 감정을 억눌러온 진짜 '가장'이다. 유재명은 진호를 두고 "책임감에 박제된 사람처럼 보일 수도 있지만, 그래서 더 멋지다. 이기적이지 않기에"라며 애정을 드러냈다. 그는 주변에서 흔히 볼 수 있는 '그냥 아저씨'의 자연스러움을 진호에 담기 위해 말투부터 행동까지 디테일을 고민했다고 전했다.
반면 윤세아는 사랑이라는 주제를 지나치게 가볍지 않게, 각자의 삶과 가족의 서사가 진솔하게 담긴 점을 선택 이유로 꼽았다. 밝고 생동감 넘치는 낭만 가이드 진자영은 겉으로는 활기차지만 마음 한편엔 깊은 외로움을 숨긴 인물. 윤세아는 "자영은 제가 실제로 바라는 인생의 완성형 같은 캐릭터"라며 깊은 공감을 표했다.
캐릭터를 위해 과감히 머리를 짧게 자른 윤세아는 보헤미안 스타일의 자유로운 매력을 더하며 자영의 에너지를 살렸다. 그는 "유재명 선배님과 수다 떨다 보니 어느새 촬영이 끝났다. 편안하고 즐거웠다"며 두 사람의 케미스트리에 대한 기대를 높였다.
'비밀의 숲' 사약 커플로 강렬한 인상을 남겼던 두 사람은 이번엔 전혀 다른 결의 로맨스를 예고한다. 유재명은 "지난 작품이 닿을 수 없는 사랑이었다면, '러브 미'는 서로의 상처를 이해하고 따뜻함을 주고받는 사랑"이라고 설명했고, 윤세아도 "이번엔 함께 쌓아가는 사랑"이라며 한층 깊어진 호흡을 자신했다.
두 배우는 "'러브 미'는 나 자신을 사랑하는 법을 이야기한다. 그래야 비로소 타인을 사랑할 수 있다"며 시청자들에게 마음이 정화되는 순간을 함께하길 바란다는 메시지를 남겼다.
스웨덴 오리지널 시리즈를 원작으로 한 '러브 미'는 오는 19일일 오후 8시 50분 JTBC에서 1·2회 연속 방송된다. 일본 U-NEXT, 미주·유럽·오세아니아·중동·아시아·인도 지역의 Rakuten Viki 등 글로벌 플랫폼에서도 시청 가능하다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com