황신혜 "탁재훈에게 두번이나 차여"…무한 플러팅에는 "못 만날 것도 없다" 현장 초토화(돌싱포맨)

기사입력 2025-12-09 10:26


황신혜 "탁재훈에게 두번이나 차여"…무한 플러팅에는 "못 만날 것도 없다…

[스포츠조선 고재완 기자] "못 만날 것도 없다."

9일 방송되는 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'에서는 황신혜 X 윤다훈 X 미미미누가 등장해 돌싱포맨과의 역대급 티키타카로 큰 웃음을 선사할 예정이다.

이날 '원조 컴퓨터 미인' 황신혜가 탁재훈과의 특별한 인연을 공개했다. 황신혜는 작품에서 탁재훈에게 두 번이나 차인 적이 있다고 말했고, 이에 탁재훈은 기세등등한 모습을 보이며 "너무 자주 봐서 예쁜 줄도 모르겠다"라며 몹쓸 허세를 부렸다. 이에 황신혜는 탁재훈과의 실제 연애를 상상해 봤냐는 질문에 "못 만날 것도 없다"라고 대답해 현장을 발칵 뒤집었다.

이어, '작업 건다'라는 유행어를 탄생시킨 윤다훈이 원조 철부지다운 면모를 드러냈다. 시종일관 '선수는 매너가 중요하다'라며 남다른 작업 철학을 밝힌 윤다훈은 전성기 시절, 나이트클럽에서 여자들이 먼저 말을 거는 방법이 있다고 말해 '돌싱포맨'을 솔깃하게 만들었다. 이에 탁재훈이 한 수 배우겠다며 나섰지만, '원조 선수' 윤다훈의 플러팅 시범에 한 수 접었다는 후문이다.

한편, '190만 입시 유튜버' 미미미누가 여자친구를 사귀고 싶어서 공부를 시작했다고 고백했다. 심지어 그는 5수를 하면서 만난 여자친구들이 모두 명문대에 진학해 일명 '전여친 입시 코디네이터'라는 별명까지 있다고 말해 모두를 놀라게 했다. 또한 미미미누는 올해 초까지 연애했다고 밝히며, '돌싱포맨'에 결혼에 대한 조언을 듣고 싶다고 나섰는데 이에 탁재훈은 "폭언도 해줄 수 있다" 고 받아쳐 현장을 웃음바다로 만들었다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] '조폭 연루설' 조세호, 결국 '유퀴즈'·'1박 2일' 자진 하차…"깊은 책임감 느껴"(전문)

2.

전혜빈, 발리서 1500만원 도난 피해 당했다..경찰조사→"신용카드 절도범 검거"

3.

“24시간 대기·와인잔 맞아 응급실行”… 박나래 전 매니저 2명 동시 퇴사·정산 전말 [종합]

4.

서동주, 12억 신혼집 공개 독됐다..스토킹 피해 호소 "남자가 여자인 척 찾아와"

5.

이효리도 박나래 주사에 당했다 "소주병으로 기절시킬까" 재조명

연예 많이본뉴스
1.

[공식] '조폭 연루설' 조세호, 결국 '유퀴즈'·'1박 2일' 자진 하차…"깊은 책임감 느껴"(전문)

2.

전혜빈, 발리서 1500만원 도난 피해 당했다..경찰조사→"신용카드 절도범 검거"

3.

“24시간 대기·와인잔 맞아 응급실行”… 박나래 전 매니저 2명 동시 퇴사·정산 전말 [종합]

4.

서동주, 12억 신혼집 공개 독됐다..스토킹 피해 호소 "남자가 여자인 척 찾아와"

5.

이효리도 박나래 주사에 당했다 "소주병으로 기절시킬까" 재조명

스포츠 많이본뉴스
1.

'AI 이거 믿어도 돼?' 역대급 꿀조 편성 한국, AI 예측 결과 16강은 무난. 단, 8강은 못간다

2.

"수준 이하" 손흥민은 '화려한 귀환'→"EPL 킹" 살라는 명단 제외...英 BBC도 경악! 완벽하게 엇갈린 1992년생 동갑내기

3.

"한국의 A조는 8위"→"일본은 '죽음의 조' 1위 당첨!" 美 언론 충격 평가, 조별리그 통과 난이도 공개

4.

미쳤다, 아름답다, 환상적...손흥민 벽화 유출 '태극기+트로피+찰칵 세리머니' 환상 3중주

5.

"양키스 탈락, 토론토 급부상", FA 최대어 터커 캐나다 국경 넘었다? 게레로와 좌우 쌍포 체제 가장 이상적

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.