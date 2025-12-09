경기콘텐츠진흥원, 중소게임 개발사를 위한 AI 기반 게임 제작 매뉴얼 공…

|
경기도와 경기콘텐츠진흥원(이하 경콘진)은 중소 게임 개발사들의 AI 활용 역량 강화를 위해 인공지능(AI) 기반 게임 제작 매뉴얼을 8일 공개했다고 밝혔다.
올해는 2개 도내 게임 개발사 대상으로 각 5000만 원의 제작지원을 제공하며 지원기업의 AI 활용 게임 개발 매뉴얼을 중소 개발사의 실무에 도입하기 위해 이번에 공개했다고 전했다. 매뉴얼은 실제 게임 개발사 프로젝트를 기반으로 제작되어 현업에서 바로 활용할 수 있는 실증적 내용을 담고 있다.
경기도 성남시 소재 중소 게임 개발사 몽가는 퍼즐 게임 '마인드크래프트'(Mindcraft) 개발 과정에서 도입한 AI 활용 노하우를 토대로 'LLM을 활용한 게임 기획 콘텐츠 제작 매뉴얼'을 제작했다. 이 게임은 지난 10월 24일 스팀에 정식 출시됐다. 이 매뉴얼은 GPT-2, Qwen 2.5 등 LLM을 활용해 기획자의 의도에 맞춰 퍼즐 맵을 자동 생성하는 과정을 설명한다. 기획자가 직접 100개 맵 데이터를 제작할 경우 약 8시간이 걸리지만, AI를 활용하면 2시간 이내로 단축돼 약 4배의 작업 효율 향상을 기대할 수 있다.
경콘진 관계자는 "이번 매뉴얼 공개가 중소 게임 개발사의 AI 기술 도입 문턱을 낮추고 경기도 게임 산업 전반의 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.
