경기콘텐츠진흥원, 중소게임 개발사를 위한 AI 기반 게임 제작 매뉴얼 공개

기사입력 2025-12-09 11:03


경기콘텐츠진흥원, 중소게임 개발사를 위한 AI 기반 게임 제작 매뉴얼 공…
'마인드크래프트'

경기콘텐츠진흥원, 중소게임 개발사를 위한 AI 기반 게임 제작 매뉴얼 공…
'루나'



경기도와 경기콘텐츠진흥원(이하 경콘진)은 중소 게임 개발사들의 AI 활용 역량 강화를 위해 인공지능(AI) 기반 게임 제작 매뉴얼을 8일 공개했다고 밝혔다.

매뉴얼은 '2025년 미래기술 게임 제작 지원' 사업의 결과물로, 경콘진 홈페이지를 통해 누구나 열람할 수 있다. 경콘진은 지난 2023년 '미래기술 게임 실증 지원'을 시범 시작으로 2024년 '미래기술 게임 활성화 제작지원' 사업을 이어갔고, 올해는 '미래기술 게임 제작 지원'으로 사업명을 개편해 운영했다.

올해는 2개 도내 게임 개발사 대상으로 각 5000만 원의 제작지원을 제공하며 지원기업의 AI 활용 게임 개발 매뉴얼을 중소 개발사의 실무에 도입하기 위해 이번에 공개했다고 전했다. 매뉴얼은 실제 게임 개발사 프로젝트를 기반으로 제작되어 현업에서 바로 활용할 수 있는 실증적 내용을 담고 있다.

경기도 성남시 소재 중소 게임 개발사 몽가는 퍼즐 게임 '마인드크래프트'(Mindcraft) 개발 과정에서 도입한 AI 활용 노하우를 토대로 'LLM을 활용한 게임 기획 콘텐츠 제작 매뉴얼'을 제작했다. 이 게임은 지난 10월 24일 스팀에 정식 출시됐다. 이 매뉴얼은 GPT-2, Qwen 2.5 등 LLM을 활용해 기획자의 의도에 맞춰 퍼즐 맵을 자동 생성하는 과정을 설명한다. 기획자가 직접 100개 맵 데이터를 제작할 경우 약 8시간이 걸리지만, AI를 활용하면 2시간 이내로 단축돼 약 4배의 작업 효율 향상을 기대할 수 있다.

유비스는 서브컬처 오픈월드 MMORPG '루나'(LUNA) 개발 경험을 바탕으로 'UBIS AI Agent 기반 2D→3D 캐릭터 생성 매뉴얼'을 제작했다. '루나'는 지난 11월 20일 스팀 얼리 액세스 버전으로 출시됐다.

매뉴얼은 2D 일러스트를 3D 캐릭터 모델로 자동 변환하는 AI 기반 제작 시스템을 다룬다. 기존에는 숙련 아티스트가 1개의 캐릭터를 제작하는 데 약 6주가 필요했으나 AI 기술을 적용하면 약 1주 내 제작이 가능해져 약 6배의 제작 효율 향상이 가능하다.

경콘진 관계자는 "이번 매뉴얼 공개가 중소 게임 개발사의 AI 기술 도입 문턱을 낮추고 경기도 게임 산업 전반의 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다"라고 밝혔다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이효리도 박나래 주사에 당했다 "소주병으로 기절시킬까" 재조명

2.

하지원, 클럽에서 성추행 당했다 "들어가자마자 엉덩이 만져" ('짠한형')

3.

“24시간 대기·와인잔 맞아 응급실行”… 박나래 전 매니저 2명 동시 퇴사·정산 전말 [종합]

4.

[공식] '조폭 연루설' 조세호, 결국 '유퀴즈'·'1박 2일' 자진 하차…"깊은 책임감 느껴"(전문)

5.

전혜빈, 발리서 1500만원 도난 피해 당했다..경찰조사→"신용카드 절도범 검거"

연예 많이본뉴스
1.

이효리도 박나래 주사에 당했다 "소주병으로 기절시킬까" 재조명

2.

하지원, 클럽에서 성추행 당했다 "들어가자마자 엉덩이 만져" ('짠한형')

3.

“24시간 대기·와인잔 맞아 응급실行”… 박나래 전 매니저 2명 동시 퇴사·정산 전말 [종합]

4.

[공식] '조폭 연루설' 조세호, 결국 '유퀴즈'·'1박 2일' 자진 하차…"깊은 책임감 느껴"(전문)

5.

전혜빈, 발리서 1500만원 도난 피해 당했다..경찰조사→"신용카드 절도범 검거"

스포츠 많이본뉴스
1.

'AI 이거 믿어도 돼?' 역대급 꿀조 편성 한국, AI 예측 결과 16강은 무난. 단, 8강은 못간다

2.

"수준 이하" 손흥민은 '화려한 귀환'→"EPL 킹" 살라는 명단 제외...英 BBC도 경악! 완벽하게 엇갈린 1992년생 동갑내기

3.

미쳤다, 아름답다, 환상적...손흥민 벽화 유출 '태극기+트로피+찰칵 세리머니' 환상 3중주

4.

"한국의 A조는 8위"→"일본은 '죽음의 조' 1위 당첨!" 美 언론 충격 평가, 조별리그 통과 난이도 공개

5.

폰세-와이스 다 떠난 한화, 대만 평정한 MVP 놓쳤나 "2년 계약 확정"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.