정이랑, 대박났다 "불경기에도 광고 3개·드라마 2개" ('라스')
[스포츠조선 정유나 기자] '라디오스타'에 정이랑이 출연해 불경기 속에서도 광고, 드라마, 예능까지 섭렵한 비결부터 허성태를 롤모델로 삼은 연기 비하인드까지 공개한다. 그는 'SNL' 장수 비결로 꼽히는 시원한 '욕 바이브'와 폭발적인 개인기를 선보이며 스튜디오를 웃음바다로 만든다.
오는 10일 수요일 밤 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 강영선 / 연출 윤혜진 황윤상 변다희)는 허성태, 신성록, 정이랑, 김해준이 함께하는 '천의 얼굴 내 누군지 아니?' 특집이 펼쳐진다.
정이랑은 '불경기 속에도 일이 끊이지 않는다'라는 근황을 공개하며 광고 3개, 드라마 2개 등 올해 초 자신이 적어둔 목표를 모두 달성했다고 밝힌다. 그는 "소원을 써 붙였더니 다 이뤄졌다"라며 남다른 근성의 비결을 전해 스튜디오를 놀라게 한다.
성별을 가리지 않고 배우 염혜란, 박지환의 '닮은 꼴'로 화제가 된 정이랑은 이와 관련된 에피소드에 재치 있게 답하며 폭소를 자아낸다. 그는 'SNL'에서 살아남을 수 있었던 핵심 비결을 직접 공개하는데, 닮은 꼴 배우들의 활약도 한몫했다고 밝혀 웃음을 안긴다.
특히 그는 드라마 연기와는 전혀 다른 'SNL' 식 대사 처리법과 욕을 자연스럽게 살리는 감각적인 템포를 선보이며 "역시 'SNL'의 터줏대감!"이라는 감탄을 끌어낸다. 특히 영화 '아네모네' 촬영 당시 남편을 쥐 잡듯 잡는 표정 연기를 위해 허성태의 표정을 참고했다는 고백까지 이어지며 현장을 웃음바다로 만든다.
이어 "실제로 보니 너무 스위트하더라"라고 밝히며 현장 분위기를 훈훈하게 만들었다. 두 사람은 즉석에서 '범죄도시' 속 독사파와 이수파의 맞대결 장면을 재연했고, 특히 정이랑은 장첸과 장이수를 넘나드는 미친 싱크로율의 표정 연기를 선보인다.
또한 정이랑은 개명 전 이름인 정명옥을 계속해서 소환하는 김구라와 티격태격 케미를 펼쳐 스튜디오를 들썩이게 한다. 다채로운 얼굴과 팔색조 연기력으로 웃음과 공감을 모두 잡은 정이랑의 솔직한 토크는 오는 10일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.
jyn2011@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.