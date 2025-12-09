[공식] 이재인·홍경 '콘크리트 마켓', 영화 이어 오리지널 시리즈 완전판 공개

기사입력 2025-12-09 15:36


[공식] 이재인·홍경 '콘크리트 마켓', 영화 이어 오리지널 시리즈 완전…

[스포츠조선 문지연 기자] 영화 '콘크리트 마켓'이 웨이브 오리지널 시리즈 완전판으로 공개된다.

웨이브는 오는 23일 시리즈 '콘크리트 마켓'의 독점 공개를 앞두고 캐릭터 포스터 4종을 전격 공개했다.

'콘크리트 마켓'은 대지진 이후 유일하게 남은 아파트에 물건을 사고파는 황궁마켓이 자리잡고, 생존을 위해 각자의 방식으로 거래를 시작하며 벌어지는 이야기로 7개 에피소드로 이루어져 영화보다 더 확장되고 깊어진 세계관은 물론, '황궁마켓'과 얽힌 인물들의 치밀한 두뇌 싸움과 생존 거래 전쟁을 한층 밀도 높게 펼쳐낼 예정이다.

이번에 공개된 캐릭터 포스터는 각자의 목적을 갖고 '황궁마켓'으로 모인 인물들의 강렬한 비주얼로 시선을 끌어당긴다. 먼저, '황궁마켓'의 질서를 흔드는 의문의 지략가 '희로'(이재인)는 풀어헤친 머리, 감정이 읽히지 않는 눈빛과 의뭉스러운 표정이 캐릭터의 미스터리한 분위기를 더욱 극대화한다.

'희로'에게 위험한 거래를 제안받은 후 '황궁마켓'의 새로운 질서를 만드는 설계자 '태진'(홍경)은 싸늘한 표정과 거친 이미지로 홍경이 보여줄 새로운 얼굴에 대한 기대감을 높인다.

이들이 맞설 '황궁마켓'의 절대 권력, 독재자 '박상용'(정만식)은 아래를 내려보는 시선과 포스만으로도 압도되는 듯한 중압감을 전하며 그의 확고한 존재감을 짐작게 한다. '박상용'의 오른팔이자 '태진'의 라이벌로 등장하는 '철민'(유수빈) 은 '황궁마켓'을 차지하기 위해 기회를 노리는 야망가로 예측불가한 전개에 대한 궁금증을 더욱 고조시킨다.

'콘크리트 마켓' 시리즈 완전판은 23일 웨이브를 통해 독점 공개된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
