김수용, 심근경색 전조증상 무시했다 "가슴 뻐근해도 파스·담배로 넘겼다"

|
[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 김수용이 급성 심근경색으로 20분간 심정지를 겪었던 당시의 극적인 상황을 '유 퀴즈 온 더 블럭'을 통해 처음으로 자세히 공개했다.
이에 김수용은 "아침에 일어났는데 가슴이 뻐근했다. 아내가 '병원을 가야지!'라고 했지만, 나는 '아니다. 근육통이다'라고 말했다. 파스를 붙이고 센 연초로 담배도 피웠다. 이후 유튜브 촬영장에서 임형준씨와 인사를 했다. 거기까지가 제 기억이다"라고 급성 심근경색으로 의식을 잃고 쓰러졌을 당시를 회상했다.
|
마지막으로 김수용은 "다시 태어났다는 생각으로 감사하면서 살겠다"고 전했다.
앞서 김수용은 지난달 13일 경기 가평군에서 진행된 유튜브 콘텐츠 촬영 도중 갑작스레 의식을 잃고 쓰러져 병원으로 긴급 이송됐다. 사고 당시 현장에 있던 배우 임형준, 개그우먼 김숙, 그리고 김숙 매니저가 심폐소생술(CPR) 등 응급 처치를 진행하며 골든타임을 지켜냈고, 김수용은 구급차를 타고 병원으로 후송되는 도중 의식을 되찾은 것으로 전해졌다.
김수용은 의식 회복 후 병원에서 정밀 검진을 받았고, 급성 심근경색 진단을 받아 혈관 확장 시술을 진행했다. 현재는 퇴원해 건강 회복에 집중하고 있다.
jyn2011@sportschosun.com