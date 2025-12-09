김수용, 심근경색 전조증상 무시했다 "가슴 뻐근해도 파스·담배로 넘겼다"

기사입력 2025-12-09 16:52


김수용, 심근경색 전조증상 무시했다 "가슴 뻐근해도 파스·담배로 넘겼다"

[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 김수용이 급성 심근경색으로 20분간 심정지를 겪었던 당시의 극적인 상황을 '유 퀴즈 온 더 블럭'을 통해 처음으로 자세히 공개했다.

9일 tvN 예능 프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭' 측은 "20분간 심정지를 겪고 기적처럼 돌아온 김수용! 김숙·임형준의 응급처치부터 긴박했던 당시 상황 최초 공개"라며 예고 영상을 공개했다.

유재석은 "매니저가 전화해서 '수용이 형님이 심정지가 왔대요'라고 알려줬다"고 말문을 열었다.

이에 김수용은 "아침에 일어났는데 가슴이 뻐근했다. 아내가 '병원을 가야지!'라고 했지만, 나는 '아니다. 근육통이다'라고 말했다. 파스를 붙이고 센 연초로 담배도 피웠다. 이후 유튜브 촬영장에서 임형준씨와 인사를 했다. 거기까지가 제 기억이다"라고 급성 심근경색으로 의식을 잃고 쓰러졌을 당시를 회상했다.

이어 김수용은 "제 혀가 말렸다더라. 김숙 씨가 기도가 안 막히게 그 혀를 잡아당기고 임형준 씨가 비상으로 가지고 있던 혈관 확장제를 제 입안에 밀어 넣었다"며 "제세동기를 7번이나 해도 심장이 멈춰있었다더라. '회복이 안 되는구나' 생각하고 영안실로 향할 뻔했다"고 털어놨다.


김수용, 심근경색 전조증상 무시했다 "가슴 뻐근해도 파스·담배로 넘겼다"
유재석은 김수용이 회복한 후에 전화를 했었다며 "형이 '(심폐소생술 받다가) 갈비뼈에 금이 간 게 더 아픈데 내가 여기서 나가면 김숙, 임형준 고소할 꺼라고 하더라"고 전해 웃음을 자아내기도 했다.

마지막으로 김수용은 "다시 태어났다는 생각으로 감사하면서 살겠다"고 전했다.

앞서 김수용은 지난달 13일 경기 가평군에서 진행된 유튜브 콘텐츠 촬영 도중 갑작스레 의식을 잃고 쓰러져 병원으로 긴급 이송됐다. 사고 당시 현장에 있던 배우 임형준, 개그우먼 김숙, 그리고 김숙 매니저가 심폐소생술(CPR) 등 응급 처치를 진행하며 골든타임을 지켜냈고, 김수용은 구급차를 타고 병원으로 후송되는 도중 의식을 되찾은 것으로 전해졌다.


김수용은 의식 회복 후 병원에서 정밀 검진을 받았고, 급성 심근경색 진단을 받아 혈관 확장 시술을 진행했다. 현재는 퇴원해 건강 회복에 집중하고 있다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 55억 집 '노천탕' 설치도 직원들 시켰나 "밤새 노가다 했는데 혼자 다 한 척"

2.

김수용, 심근경색 전조증상 무시했다 "가슴 뻐근해도 파스·담배로 넘겼다"

3.

수십억 날린 양준혁, 딸이 복덩이네…돌잔치서 한가득 받은 금 "부자 됐다"

4.

'25kg 감량' 풍자, 직접 지은 '별장' 공개 "4개월 동안 지낼 곳, 요요 올 듯"

5.

이선영 아나운서, 출산 후 과다 출혈.."호흡곤란 와서 수혈 엔딩"

연예 많이본뉴스
1.

박나래, 55억 집 '노천탕' 설치도 직원들 시켰나 "밤새 노가다 했는데 혼자 다 한 척"

2.

김수용, 심근경색 전조증상 무시했다 "가슴 뻐근해도 파스·담배로 넘겼다"

3.

수십억 날린 양준혁, 딸이 복덩이네…돌잔치서 한가득 받은 금 "부자 됐다"

4.

'25kg 감량' 풍자, 직접 지은 '별장' 공개 "4개월 동안 지낼 곳, 요요 올 듯"

5.

이선영 아나운서, 출산 후 과다 출혈.."호흡곤란 와서 수혈 엔딩"

스포츠 많이본뉴스
1.

대충격! 타이거즈 '심장'까지 팔아요! → 사장 폭탄선언! FA 안 잡는단 소리인가

2.

"죽음의 조 당첨" 일본은 속 터지는 상황인데..."日과 월드컵 결승전 원한다" 디펜딩 챔피언 충격 주장 "유니폼 갖고 싶으니까!"

3.

'160-156-155㎞' 김태형 웃게할 3인방, 한화 강속구 트리오처럼? '자체 육성' 롯데의 미래가 달렸다 [SC포커스)

4.

황희찬+울버햄튼 곧 강등 확정, 결국 중국이 문제였다 “中 변화, 많은 구단에 재앙”

5.

'문신 도배' 사치 부린 前 맨유 유망주, 과속→징역형 집행유예, 인생 마지막 기회마저 날릴 위기 "더 나은 수준 보여야"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.