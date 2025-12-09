눈빛 만으로 미스터리 구축..'자백의 대가' 김고은, 긴장감 지배

김고은은 5일 공개된 넷플릭스 새 오리지널 시리즈 '자백의 대가'(권종관 극본, 이정효 연출)에서 감정이 부서진 인물 '모은' 역을 맡아 절제된 표현력과 압도적인 화면 장악력으로 뜨거운 반응을 얻었다.
극 초반, '모은'은 교도소에서 윤수와 조우하며 이야기의 흐름을 단숨에 뒤흔들었다. 목적을 숨긴 위험한 제안과 계산할 수 없는 행동은 윤수(전도연 분)를 혼란에 빠트렸고, 동시에 시청자로 하여금 모은의 진짜 의도를 집요하게 추적하게 했다. 감정을 읽을 수 없는 그의 서늘한 바이브는 묘한 기류를 타고 극 초반부를 강력하게 주도했다.
'모은'은 말보다 침묵으로 상대를 압박하는 캐릭터. 김고은은 차가운 눈빛과 가지런한 호흡, 속내를 알 수 없는 억양으로 캐릭터를 밀도 있게 구축했다. 서늘함까지 연기로 승화한 덕에 '자백의 대가'는 강한 서스펜스를 갖게 됐다는 평을 얻고 있다.
한편, 텅 비어 있는 것 같은 캐릭터에 서늘함을 더한데에는 과감히 숏컷으로 변신한 그의 스타일링도 한 몫을 했다. 단순히 캐릭터를 위한 헤어 스타일링이 아니라 인물의 결을 완성하기 위한 선택이었다는 후문. 특히, 그의 숏컷은 주로 죄수복을 입고 등장해야 하는 '모은'에게 서늘한 카리스마를 입혀 주기에 충분했다. 덕분에 시청자들은 '모은'의 미묘한 눈빛과 긴장감을 고스란히 느낄 수 있게 됐다.
감정을 드러낼 수 없는 캐릭터이기에 지금까지 맡았던 캐릭터보다도 더 정교한 컨트롤이 요구됐을 터. 김고은은 감정이 봉인되어 주로 공허한 눈빛을 장착한 캐릭터를 연기하면서도 순간적으로 번지는 미세한 표정 변화로 한 인물이 마주하는 즉각적인 감정의 높낮이와 균열을 수준 높게 표현했다. 처음부터 끝까지 집중력을 잃지 않은 배우의 캐릭터 변주가 시청자들이 작품에 더욱 몰두할 수 있도록 흡인력을 끌어 올렸다는 반응이다.
다양한 작품에서 폭넓은 감정 스펙트럼을 보여준 김고은은 '자백의 대가'를 통해 서늘함이 무엇인지를 연기로 풀어내는데 성공했다. 정적을 연기하고, 고요로 긴장감을 만드는 이번 시도는 그의 필모그래피에 새로운 질감을 더하며, '모은'이라는 캐릭터를 강렬하게 각인시켰다. 이러한 그의 향후 연기 행보에 기대가 더욱 높아지고 있다.
한편, 김고은이 출연한 '자백의 대가'는 5일 넷플릭스를 통해 전편이 공개되며 국내외에서 뜨거운 반응 속에 스트리밍 중이다.