[SC이슈] '갑질 의혹' 박나래 "그러면 소송하자"고? 전 매니저, "…

기사입력 2025-12-09 20:23


[스포츠조선 문지연 기자] 방송인 박나래가 갑질 의혹을 받고 있는 가운데, 전 매니저들이 박나래 측의 "오해를 풀었다"는 입장을 반박했다.

채널A는 9일 "박나래 측이 어제(8일) 입장문을 내고 전 매니저들과 만나 '오해와 불신을 풀었다'고 밝혔고, 방송 활동은 멈추지만 전 매니저들과의 갈등을 대화를 통해 봉합했다는 취지를 알렸다"면서 "그러나 박나래를 고소한 전 매니저는 사실과 다르다고 반박했다"고 보도했다.

채널A에 따르면 8일 새벽 전 매니저가 박나래와 만나 3시간 가량 대화한 건 사실이나, "사과도 바지 못했고 양측의 어떠한 합의도 없었다"고 주장했다고. 전 매니저가 "우리가 한 달 동안 많이 참지 않았냐. 이제 못 하겠다"고 하자 박나래가 "그러면 소송하자"고도 말했다고.

전 매니저는 채널A에 "입장문에서 '오해가 풀렸다'는 말을 보고 어이가 없었다"면서 "입장문을 내려고 나를 만났다는 생각이 들었다. 어떻게든 시간을 끌어 여론을 바꾸려는 의도로 보인다"고 주장하기도 했다.

박나래는 최근 전 매니저 두 명에게 직장 내 괴롭힘, 특수상해, 대리처방, 진행비 미지급 등 폭로가 제기되며 서울서부지법에 부동산 가압류 신청이 접수된 상태다. 전 매니저 측은 1억 원대 손해배상 청구를 예고한 바 있다. 이에 박나래는 8일 자신의 개인 계정에 글을 올려 "지난 11월 초 가족처럼 지냈던 매니저 두 분이 갑작스레 퇴사했다. 어제야 전 매니저와 대면해 오해는 풀었지만 여전히 모든 것이 제 불찰이라고 생각하고 깊이 반성하고 있다"면서 "웃음과 즐거움을 드리는 것을 직업으로 삼는 개그맨으로서 더 이상 프로그램과 동료들에게 민폐를 끼칠 수 없다는 생각에 모든 것이 깔끔하게 해결되기 전까지 방송 활동을 중단하기로 결심했다"며 활동 중단을 선언했다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com

