곽튜브, 결혼 후 확 달라진 근황...'17kg' 감량 후 반쪽된 얼굴 ('전현무계획')

기사입력 2025-12-10 08:20


곽튜브, 결혼 후 확 달라진 근황...'17kg' 감량 후 반쪽된 얼굴 …

곽튜브, 결혼 후 확 달라진 근황...'17kg' 감량 후 반쪽된 얼굴 …

[스포츠조선 정안지 기자]현재 17kg를 감량한 곽튜브는 당시와 확 다른 모습으로 놀라움을 안긴다.

12일(금) 밤 9시 10분 방송하는 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3' 9회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 인제&홍천에서 '여행하다 들리는 맛집' 특집을 진행하며 여행길 먹방 본능을 드러낸다.

이날 홍천으로 향하던 중, 곽튜브는 "저는 군 생활을 여기서 해서 익숙하다"며 순식간에 '현지인 모드'로 돌변한다. 실제로 1년 반 전, 시즌1 5회에서 홍천을 찾은 두 사람은 곽튜브의 군부대 추억 맛집을 방문했던 터. 현재 17kg를 감량한 곽튜브는 당시와 확 다른 모습으로 놀라움을 안긴다. 뒤이어 전현무는 "그런데 홍천 가는 길에 무조건 찍고 가야 하는 인제 맛집이 있다"며 현장에서 바로 '시청자계획'을 선포한다.

직후, 인제의 옛날 막국수 맛집에 도착한 두 사람은 쫙 늘어선 '대기석 의자'에 충격을 받는다. 이어서 식당 벽면을 가득 메운 이병헌, 박찬욱 감독 등 유명인들의 사인에 두 번 놀라고, 'since 1978'이란 문구에 세 번 놀란 전현무는 "나보다 한 살 동생이네"라고 혼잣말 하는가 하면, "오늘 시청자 제보를 해주신 분께 '전현무계획' 책을 선물로 드리겠다. 여행 분야 서적 1위다!"라고 자축 멘트로 분위기를 끌어올린다.

이후, 두 사람은 100% 감자로만 만든 감자전과 새콤·담백·고소 '3단 콤보' 막국수를 영접해 리얼 먹방 본능을 폭발시킨다. 전현무는 막국수에 대해 "생각했던 맛이 아니다. 들기름·식초·동치미, 뭘 넣냐에 따라 맛이 확 바뀐다"며 극찬한다.

시청자 덕에 예상치 못하게 들른 인제에서 유명인들의 비밀 맛집을 캐낸 전현무-곽튜브의 '발굴잼' 먹트립 현장은
12일(금) 밤 9시 10분 방송하는 MBN·채널S '전현무계획3' 9회에서 확인할 수 있다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"링거 같이 예약"...박나래, '나혼산' 중 '링거' 발언→돌연 비공개 처리

2.

"나래가 한달에 얼마줘?"..박나래, 전남친에 4400만원 송금 의혹 속 과거 발언 재조명

3.

심은경 "한국 떠나 일본행? 절대 아냐, 머물 수밖에 없던 이유 있다"

4.

'최진실 딸' 최준희, 또 성형했다..붉게 멍든 눈 리얼 공개 "부기 덜 빠져"

5.

방탄 정국 열애설 침묵 속..RM “일만 하면 향기 없어” 발언→팀 해체 언급 사과

연예 많이본뉴스
1.

"링거 같이 예약"...박나래, '나혼산' 중 '링거' 발언→돌연 비공개 처리

2.

"나래가 한달에 얼마줘?"..박나래, 전남친에 4400만원 송금 의혹 속 과거 발언 재조명

3.

심은경 "한국 떠나 일본행? 절대 아냐, 머물 수밖에 없던 이유 있다"

4.

'최진실 딸' 최준희, 또 성형했다..붉게 멍든 눈 리얼 공개 "부기 덜 빠져"

5.

방탄 정국 열애설 침묵 속..RM “일만 하면 향기 없어” 발언→팀 해체 언급 사과

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국, 이탈리아에 패배"→"일본 브라질에 '와르르' 붕괴" AI 미쳤다! "변수 포함 1000번 시뮬레이션" 월드컵 예측 공개, 결말은 '메시 2연패'

2.

'논란의 15표차 탈락' 선배의 격려…"아쉬움 가슴에 품고, 내년에는 압도적으로 받길"

3.

"이 승리를 '전설' 손흥민에게 바칩니다" 토트넘, 'SON 고별식'서 슬라비아에 3-0 쾌승…'7번 후계자' 시몬스 쐐기포[UCL 리뷰]

4.

[포토] 조이 막는 양효진의 블로킹

5.

[포토] 블로킹 성공 김희진, 환호하는 현대건설

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.