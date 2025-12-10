"연말을 웃음으로 물들인다"…허성태X조복래 '정보원', 관객들이 꼽은 호평 포인트 셋

기사입력 2025-12-10 08:22


"연말을 웃음으로 물들인다"…허성태X조복래 '정보원', 관객들이 꼽은 호…
사진 제공=㈜엔에스이엔엠

[스포츠조선 안소윤 기자] 범죄 액션 코미디 영화 '정보원'이 호평 포인트 BEST 3를 공개했다.

온몸 내던진 허성태·조복래! 환상의 티키타카 코믹 연기!

'정보원'의 가장 강력한 웃음 동력은 단연 몸을 사리지 않는 허성태와 조복래의 코미디 연기이다. 과감하게 자신을 내려놓은 허성태의 뻘짓하는 형사 연기와 능글맞고 약삭빠른 정보원을 연기한 조복래의 만담 같은 티키타카는 쉴 틈 없는 웃음을 선사한다.


"연말을 웃음으로 물들인다"…허성태X조복래 '정보원', 관객들이 꼽은 호…
사진 제공=㈜엔에스이엔엠
예측불허 코미디 상황과 장면이 주는 웃음 폭격!

이어 전개를 예측할 수 없는 코미디 상황들이 만드는 웃음 폭격 역시 관객들의 극찬을 받고 있다. 예상 밖의 순간마다 터지는 유머 요소가 지루할 틈 없는 재미를 선사하며 폭소를 터트린다. 영화 곳곳에 배치된 기상천외한 사건과 허를 찌르는 장면들이 이어지며 관객들로부터 뜨거운 반응이 이어지고 있다.


"연말을 웃음으로 물들인다"…허성태X조복래 '정보원', 관객들이 꼽은 호…
사진 제공=㈜엔에스이엔엠
연말 시즌 걸맞은 시간 순삭 코미디! 가족, 친구, 연인과 함께 본다!

마지막으로 '정보원'은 러닝타임 내내 유쾌한 에너지로 연말 극장가를 사로잡고 있다. 무거운 주제나 복잡한 서사 없이 오직 웃음과 액션에 집중함으로써 연말을 맞아 극장을 찾은 전 연령대의 관객들이 함께 영화를 즐길 수 있게 하는 것이다. 이처럼 '정보원'은 전 세대가 함께 즐길 수 있는 연말 대표 코미디 영화임을 입증하고 있다.

한편 '정보원'은 강등당한 후 열정도 의지도 수사 감각도 잃은 왕년의 에이스 형사 오남혁(허성태)과 굵직한 사건들의 정보를 제공하며 눈먼 돈을 챙겨왔던 정보원 조태봉(조복래)이 우연히 큰 판에 끼어들며 벌어지는 범죄 액션 코미디로, 절찬 상영 중이다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"링거 같이 예약"...박나래, '나혼산' 중 '링거' 발언→돌연 비공개 처리

2.

"나래가 한달에 얼마줘?"..박나래, 전남친에 4400만원 송금 의혹 속 과거 발언 재조명

3.

심은경 "한국 떠나 일본행? 절대 아냐, 머물 수밖에 없던 이유 있다"

4.

'최진실 딸' 최준희, 또 성형했다..붉게 멍든 눈 리얼 공개 "부기 덜 빠져"

5.

방탄 정국 열애설 침묵 속..RM “일만 하면 향기 없어” 발언→팀 해체 언급 사과

연예 많이본뉴스
1.

"링거 같이 예약"...박나래, '나혼산' 중 '링거' 발언→돌연 비공개 처리

2.

"나래가 한달에 얼마줘?"..박나래, 전남친에 4400만원 송금 의혹 속 과거 발언 재조명

3.

심은경 "한국 떠나 일본행? 절대 아냐, 머물 수밖에 없던 이유 있다"

4.

'최진실 딸' 최준희, 또 성형했다..붉게 멍든 눈 리얼 공개 "부기 덜 빠져"

5.

방탄 정국 열애설 침묵 속..RM “일만 하면 향기 없어” 발언→팀 해체 언급 사과

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국, 이탈리아에 패배"→"일본 브라질에 '와르르' 붕괴" AI 미쳤다! "변수 포함 1000번 시뮬레이션" 월드컵 예측 공개, 결말은 '메시 2연패'

2.

'논란의 15표차 탈락' 선배의 격려…"아쉬움 가슴에 품고, 내년에는 압도적으로 받길"

3.

"이 승리를 '전설' 손흥민에게 바칩니다" 토트넘, 'SON 고별식'서 슬라비아에 3-0 쾌승…'7번 후계자' 시몬스 쐐기포[UCL 리뷰]

4.

[포토] 조이 막는 양효진의 블로킹

5.

[포토] 블로킹 성공 김희진, 환호하는 현대건설

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.