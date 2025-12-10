'아이온2', 정기 업데이트 통해 '월드 거래소' 오픈

기사입력 2025-12-10 14:39


엔씨소프트는 10일 '아이온2'의 정기 업데이트를 통해 다양한 콘텐츠를 추가하고, 크리스마스 시즌 이벤트를 시작한다고 밝혔다.

'아이온2' 개발진은 전날 공식 라이브 방송을 진행하며 월드 거래소, 클래스 케어, 어비스 및 필드 보스 밸런스 조정, 크리스마스 이벤트 등 주요 업데이트 사항을 소개했다.

우선 전 서버 이용자가 함께 사용하는 '월드 거래소'가 새롭게 열린다. 월드 거래소는 기존 서버 거래소와 병행해 운영되며, 거래량이 많은 특성에 따라 서버 거래소 대비 2배의 거래 세금이 적용된다. 각 거래소별로 최대 10개까지 물품을 등록할 수 있고, 등록 수수료는 동일하다. 신규 서버 '포에타'와 '이스할겐'은 기존과 동일하게 단일 거래소만 이용할 수 있다.

또 전방위 클래스 케어가 순차 진행된다. 이번 업데이트에서는 검성, 수호성, 마도성, 치유성의 공격력 증가 최대치와 피해 증폭 비중이 달라 발생한 불균형을 바로잡는다. 모든 클래스의 그로기 스킬 특화 중 '재시전 시간 감소 효과'도 변경된다.

이용자 요구가 높았던 콘텐츠도 개선된다. 어비스 보스는 리스폰 시간이 절반으로 줄고, 어비스의 정예 몬스터는 '은 훈장 조각'을 새롭게 드랍한다. 필드 보스는 두 배 빠르게 등장하며 체력도 상향된다. 필드 이벤트와 차원 침공은 플레이 부담을 낮추고 보상을 강화하는 방향으로 조정되며, 성역 콘텐츠는 중간 보스의 아이템 드랍 확률을 높여 보상 효율을 강화한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com



