심형탁 子하루, 복덩이 맞네...광고 수입 5억→셋이서 여행 "행복해보여"

기사입력 2025-12-10 15:09


심형탁 子하루, 복덩이 맞네...광고 수입 5억→셋이서 여행 "행복해보여…

심형탁 子하루, 복덩이 맞네...광고 수입 5억→셋이서 여행 "행복해보여…

심형탁 子하루, 복덩이 맞네...광고 수입 5억→셋이서 여행 "행복해보여…

심형탁 子하루, 복덩이 맞네...광고 수입 5억→셋이서 여행 "행복해보여…

심형탁 子하루, 복덩이 맞네...광고 수입 5억→셋이서 여행 "행복해보여…

심형탁 子하루, 복덩이 맞네...광고 수입 5억→셋이서 여행 "행복해보여…

심형탁 子하루, 복덩이 맞네...광고 수입 5억→셋이서 여행 "행복해보여…

심형탁 子하루, 복덩이 맞네...광고 수입 5억→셋이서 여행 "행복해보여…

[스포츠조선 정안지 기자] 배우 심형탁의 아내 사야가 남편 심형탁을 향한 애정을 드러냈다.

사야는 10일 "하루가 6개월때 가족 셋이서 첫 일본여행 다녀왔습니다! 저희 추억장소 일본 시즈오카의 아타미라는 곳에"라면서 사진을 게재했다.

사진 속에는 일본으로 가족 여행을 떠난 심형탁, 사야 부부와 하루의 모습이 담겨있다.

과거 둘만의 추억이 있는 장소를 아들 하루 군 출산 후 다시 함께 찾은 부부. 아내 사야와 마주 앉아 맥주를 마시고 있는 심형탁. 절로 시원함이 느껴지는 표정. 이후 하루 군과 똑같은 장소에 다시 찾아 당시와 같은 표정을 짓고 있는 심형탁. 똑같은 모습 속 달라진 점은 아빠 품에 안겨있는 하루 군이었다. 이때 하루 군은 맥주가 신기한 듯 눈을 떼지 못하고 있어 웃음을 안긴다.

또한 심형탁은 사야와 둘이서 즐겼던 풍경을 이제는 아들과 함께 즐기는 등 가족의 소소한 여행 일상에서 함께하는 행복이 고스란히 전해져 눈길을 끈다.

사야는 "과거의 사진과 비교하면 심씨의 얼굴이 더더 행복해 보인다. 다행이다"면서 결혼 후 행복해하는 남편의 모습에 미소를 지었다.


심형탁 子하루, 복덩이 맞네...광고 수입 5억→셋이서 여행 "행복해보여…
앞서 지난 11월 심형탁은 유튜브 채널 '형탁 사야의 하루'를 통해 가족과 함께하는 삶의 행복을 전한 바 있다.

당시 심형탁은 "집에서 맨날 외톨이로 지냈다. 사야하고 하루 빼면 나는 진짜 외톨이다"면서 "사야하고 하루가 있어서 (행복하다)"고 했다. 이에 사야는 "남편은 사람이 많으면 부담스러운가보다"면서 "이제 외톨이가 아니다. 앞으로는 가족끼리 많이 다니자"며 남편을 향한 애정을 드러냈다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'동양의 엘리자베스 테일러' 故 김지미, '향년 85세' 미국서 별세...영화인장 준비

2.

박나래 '주사이모' 게이트 시작됐다...'나혼산'→키·정재형 '줄소환'

3.

[인터뷰②] '고백하지마' 류현경 "곽튜브 스크린 데뷔 임박? 내년에 함께 영화 찍는다"

4.

[SC현장]함은정·윤선우, 결혼 후 겹경사…"좋은 기회, 좋은 시너지" 동반 복귀작 '첫 번째 남자'(종합)

5.

배정남, 가족 떠나보내고 3달만 결국 병원行...링거 맞으며 "몸이 축났노"

연예 많이본뉴스
1.

'동양의 엘리자베스 테일러' 故 김지미, '향년 85세' 미국서 별세...영화인장 준비

2.

박나래 '주사이모' 게이트 시작됐다...'나혼산'→키·정재형 '줄소환'

3.

[인터뷰②] '고백하지마' 류현경 "곽튜브 스크린 데뷔 임박? 내년에 함께 영화 찍는다"

4.

[SC현장]함은정·윤선우, 결혼 후 겹경사…"좋은 기회, 좋은 시너지" 동반 복귀작 '첫 번째 남자'(종합)

5.

배정남, 가족 떠나보내고 3달만 결국 병원行...링거 맞으며 "몸이 축났노"

스포츠 많이본뉴스
1.

초유의 해프닝, "속옷 갈아입으세요" VS "싫은데요" 경기 직전 레드카드 "이런 일은 평생 처음"

2.

'드디어' 악마의 에이전트 입 열었다 "여러 구단이 김하성 영입 관심있어"

3.

56홈런 슬러거, 이적 불발! → 같은 돈인데 친정 남았다! '5년 1억5000만달러 필라델피아 재계약'

4.

"사인 안 했나요?" 200억 FA 탄생 시그널인가…"삼성 너무 사랑하는 선수, 분명 안 떠날 것"

5.

야구도 시민구단 시대→일자리 확대 효과, KBO 이사회, 울산프로야구단 퓨처스리그 참가 승인

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.