송혜교, 절친 동생 수지 통 큰 선물에 감동 "러뷰"

사진에는 송혜교가 현재 촬영 중인 '천천히 강렬하게' 현장의 모습이 담겼다. 촬영장에는 수지가 송혜교를 위해 선물로 보낸 간식차와 커피차를 자리해 눈길을 끌었다.
수지는 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니'를 통해 인연을 맺은 송혜교를 응원하기 위해 촬영장으로 간식차와 커피차를 한꺼번에 선물로 보내는 통 큰 면모를 뽐냈다.
간식차와 커피차에는 '지니야 혜교 언니를 응원합니다', '천천히, 강렬하게 모든 스태프 배우분들 다치지 마시고 촬영 힘내셔요', '현장을 지켜주시는 많은 스탭, 배우분들 맛잇는 커피 드시고 힘내세요'라는 수지의 응원 문구가 담긴 현수막이 설치돼 훈훈함을 자아냈다. 또한 수지는 '덤으로 깨비 오빠도 응원합니다'라고 덧붙이며 송혜교와 함께 호흡을 맞추는 공유를 향한 응원도 잊지 않았다. 이에 송혜교는 손 하트 사진과 함께 "러뷰"라고 화답했다.
한편 송혜교는 현재 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'를 촬영 중이다. '천천히 강렬하게'는 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로, 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리를 그린다. 송혜교 외에 공유, 김설현, 차승원, 이하늬 등이 출연하며 내년 공개 예정이다.