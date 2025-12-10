글로벌 시청자도 빠진 '아는 맛' K-로코..'키스는 괜히 해서' 글로벌 1위

기사입력 2025-12-10 16:48


글로벌 시청자도 빠진 '아는 맛' K-로코..'키스는 괜히 해서' 글로벌…

[스포츠조선 문지연 기자] 글로벌 시청자도 '아는 맛'에 빠졌다.

SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'(하윤아 태경민 극본, 김재현 김현우 연출)가 국내외 폭발적인 반응을 이끌고 있다. 4일 방송된 8회가 수도권 7.1%-순간 최고 8.5% 시청률을 기록하며 자체 최고 기록을 경신한 것. 이는 동 시간대 전 채널, 전 채널 평일 드라마 1위에 해당하는 시청률이다.

해외 무대에서의 경쟁력도 대단하다. '키스는 괜히 해서!'는 2주 연속 넷플릭스 글로벌 TOP1(비영어권 11/24~12/7)을 차지하며 전 세계 쟁쟁한 경쟁작을 K-로코의 압도적 위상을 떨치고 있다.

'키스는 괜히 해서!'는 '아는 맛의 진수'를 보여주며 전 세계 시청자로 하여금 "이게 바로 로코지!"라는 감탄을 유발하고 있다. 특히 공지혁(장기용)이 고다림(안은진)의 비밀(애엄마도 유부녀도 아니라는 것)을 알게 된 8회 엔딩은, 그동안 애틋함으로 가슴 졸였던 시청자들의 속마음을 뻥 뚫리게 했다는 반응. 사랑의 장애물이 없어진 만큼, 공지혁과 고다림의 로맨스 꽃길이 펼쳐질지 주목된다.


문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

