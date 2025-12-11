"조만간 또 특종나겠네"…전현무 "또 열애설? 나도 이제 지겹다"→'플러팅 3만좌'된 이유(독사과)

기사입력 2025-12-11 09:33


"조만간 또 특종나겠네"…전현무 "또 열애설? 나도 이제 지겹다"→'플러…

[스포츠조선 고재완 기자] 방송인 전현무가 "열애설이 지겹다"는 폭탄 발언으로 스튜디오를 발칵 뒤집는다.

13일 밤 9시 방송되는 SBS Plus, Kstar 공동 제작 예능 '리얼 연애실험실 독사과 시즌2'(이하 '독사과2') 6회에서는 "모든 여자에게 친절한 남자친구의 행동이 친절인지 플러팅인지 알고 싶다"는 의뢰인의 사연이 공개된다.

본격 '독사과 테스트' 전, 스튜디오 MC 이은지는 "요즘 MBTI별 플러팅 횟수가 화제다"며 전현무에게 대뜸 "축하한다"고 말한다. 전현무는 어리둥절해하며 "또 열애설이냐? 나도 이제 지겹다"고 받아쳐 스튜디오를 웃음바다로 만든다. 알고 보니 전현무의 MBTI인 'ESTP'가 '플러팅 최강자'로 꼽힌 조사 결과가 나왔다는 것. 이에 이은지는 "ESTP가 평생 플러팅을 약 3만 번 한다고 한다"고 설명하고, 윤태진과 양세찬은 "아, 열애설이 나는 이유가 있구나!", "애플남이네~"라며 호응해 스튜디오를 후끈 달군다.


"조만간 또 특종나겠네"…전현무 "또 열애설? 나도 이제 지겹다"→'플러…

"조만간 또 특종나겠네"…전현무 "또 열애설? 나도 이제 지겹다"→'플러…

"조만간 또 특종나겠네"…전현무 "또 열애설? 나도 이제 지겹다"→'플러…

"조만간 또 특종나겠네"…전현무 "또 열애설? 나도 이제 지겹다"→'플러…

"조만간 또 특종나겠네"…전현무 "또 열애설? 나도 이제 지겹다"→'플러…

"조만간 또 특종나겠네"…전현무 "또 열애설? 나도 이제 지겹다"→'플러…
대환장 케미 속, 전현무는 이날의 주인공(의뢰인의 남자친구)에 대해 "모든 여자에게 친절한 남자!"라고 소개한다. 그러자 이은지, 윤태진, 허영지 세 여자 MC들은 입을 모아 "진짜 싫다"며 질색한다. 직후 제작진은 친절과 플러팅 사이를 실험하는 작전을 진행하고, 이를 본 MC들은 뜨거운 연애 논쟁을 벌인다.

그런가 하면, '독사과 테스트'에 들어간 주인공은 민감한 상황에서 애플녀에게 애매한 발언을 한다. 이를 본 여자 MC들은 고개를 절레절레 흔들며 실망스러워하고, 이때 전현무는 "그럼 내가 (여자친구가) 좋아할 대답을 해 보겠다"며 수준급 멘트를 시전해 모두를 놀라게 한다. 허영지는 "현무 오빠, 이제 연애만 하면 된다!"라며 극찬하고, 전현무는 의기양양하게 "조만간 연애 좀 하겠네~"라면서 특종을 예고해 웃음을 더한다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전 매니저 "주사 이모, 박나래 자도 계속 링거 투약…응급 우려에 촬영했다"

2.

수영, '14년 열애' ♥정경호 당황한 폭로 "사람 잘 못 알아봐" ('밥사효')

3.

김성수 "복싱 다이어트로 28kg 감량"..후덕 비주얼 '탈출'

4.

박미선, 유방암 투병 중 김장 참여..배추만 800포기 "대파 전부 다듬어"

5.

김수용, 심정지 겪고 섬망증세..."계속 같은 질문 반복"

연예 많이본뉴스
1.

전 매니저 "주사 이모, 박나래 자도 계속 링거 투약…응급 우려에 촬영했다"

2.

수영, '14년 열애' ♥정경호 당황한 폭로 "사람 잘 못 알아봐" ('밥사효')

3.

김성수 "복싱 다이어트로 28kg 감량"..후덕 비주얼 '탈출'

4.

박미선, 유방암 투병 중 김장 참여..배추만 800포기 "대파 전부 다듬어"

5.

김수용, 심정지 겪고 섬망증세..."계속 같은 질문 반복"

스포츠 많이본뉴스
1.

"전설의 완벽한 복귀작" 손흥민 토트넘 복귀 英 BBC 감동 폭발…'SON, 완벽한 타이밍으로 도착'

2.

"늘 응원해 주는 SON, 우리 큰 형!" 손흥민 미담 또 터졌다→토트넘 선수들 난리법석…'리더십 폭발' 라커룸 대화 공개 "전설적인 선수"

3.

"지금까지 FC서울의 제시 린가드였습니다" 굿바이 골과 함께 떠나는 린가드…서울, 멜버른과 1-1 무승부[ACLE 현장리뷰]

4.

'목이 터져라' 실수하면 어때, 투지가 중요하지...여오현 대행의 열정적인 리더십

5.

[현장에서]'울보' 린가드, 고별전서 결국 참지 못하고 '눈물 뚝뚝'…한국말로 "감사합니다. 사랑해!"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.