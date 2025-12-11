허성태 "외모 컴플렉스, 배우 상상도 못해…露어 전공 살려, 35세까지 해외마케팅 부서 근무"(데이앤나잇)

기사입력 2025-12-11 09:37


허성태 "외모 컴플렉스, 배우 상상도 못해…露어 전공 살려, 35세까지 …

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 허성태가 배우라는 직업을 선택하기 전 이야기를 털어놨다.

오는 13일 방송하는 MBN '김주하의 데이앤나잇' 4회에서는 '출장 나왔데이' 1탄으로 믿고 보는 배우 허성태와 김주하가 허성태가 꼽은 추억의 장소에서 허심탄회한 이야기를 나눈다. 먼저 김주하는 제작진에게 힌트를 받아 게스트가 있다는 동대문 러시아 거리로 향하고, 러시아 거리 한구석 아이스박스 옆에 있던 허성태와 만나면서 색다른 분위기를 형성한다. 더욱이 김주하가 아이스박스의 정체를 궁금해하자 허성태가 "여기에 시체가 들어있을 수도 있고!"라는 살벌한 한마디를 남겨 순식간에 공기를 얼어붙게 한다. 과연 허성태의 의미심장한 한마디는 어떤 의미인지 귀추가 주목된다.


허성태 "외모 컴플렉스, 배우 상상도 못해…露어 전공 살려, 35세까지 …

허성태 "외모 컴플렉스, 배우 상상도 못해…露어 전공 살려, 35세까지 …

허성태 "외모 컴플렉스, 배우 상상도 못해…露어 전공 살려, 35세까지 …
이어 허성태는 배우가 되기 전까지 러시아어 전공을 살려 대기업 러시아 쪽 해외 마케팅 부서에서 근무하다 35세 나이에 배우로 데뷔했음을 밝힌다. "배우는 감히 상상도 못 하는 거였다"라며 어린 시절 심했던 외모 콤플렉스를 토로한 허성태는 "TV를 보다가 오디션에 도전했다"라고 인생을 바꾼 배우 오디션 프로그램 출전 비하인드를 공개한다. 어린 시절 허성태를 소극적으로 변하게 한 외모 콤플렉스 원인과 연기 경험이 전혀 없던 허성태가 다니던 직장을 그만두고 오디션 프로그램에 지원하면서 몰아닥친 후폭풍은 무엇일지 궁금증을 높인다.

이런 가운데 러시아 식당에서 김주하와 식사하며 이야기를 나누던 허성태는 김주하를 향해 "좋아요 누나!"라는 돌발 고백(?)을 건네 웃음을 자아낸다. 허성태는 TV에서 보던 카리스마 있는 모습이 아닌 김주하의 인간미 넘치는 모습에 깜짝 놀라며 "진짜 털털하시다!", "김주하 님에게 이런 말을 들을 줄은 상상도 못 했어요"라는 감탄을 터트린다. 허성태가 반한 김주하의 반전 행동이 호기심을 자아낸다.

또한 허성태는 첫 주연을 맡은 영화 '정보원'을 처음엔 거절했다며 "아직은 첫 번째 주연을 맡는다는 것 자체가 시기상조라고 생각했다"라고 이유를 전한다. 허성태가 왜 마음을 바꾼 것인지, 인생 첫 주연작에 대한 허성태의 각오에 관심이 고조된다.

제작진은 "허성태는 김주하와의 토크 내내 솔직함과 겸손함이 묻어나는 자세로 귀감을 안겼다"라며 "다양한 방식으로 진화하는 토크테인먼트 '김주하의 데이앤나잇'에 계속된 관심과 응원을 부탁드린다"라고 전했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전 매니저 "주사 이모, 박나래 자도 계속 링거 투약…응급 우려에 촬영했다"

2.

수영, '14년 열애' ♥정경호 당황한 폭로 "사람 잘 못 알아봐" ('밥사효')

3.

김성수 "복싱 다이어트로 28kg 감량"..후덕 비주얼 '탈출'

4.

박미선, 유방암 투병 중 김장 참여..배추만 800포기 "대파 전부 다듬어"

5.

김수용, 심정지 겪고 섬망증세..."계속 같은 질문 반복"

연예 많이본뉴스
1.

전 매니저 "주사 이모, 박나래 자도 계속 링거 투약…응급 우려에 촬영했다"

2.

수영, '14년 열애' ♥정경호 당황한 폭로 "사람 잘 못 알아봐" ('밥사효')

3.

김성수 "복싱 다이어트로 28kg 감량"..후덕 비주얼 '탈출'

4.

박미선, 유방암 투병 중 김장 참여..배추만 800포기 "대파 전부 다듬어"

5.

김수용, 심정지 겪고 섬망증세..."계속 같은 질문 반복"

스포츠 많이본뉴스
1.

"전설의 완벽한 복귀작" 손흥민 토트넘 복귀 英 BBC 감동 폭발…'SON, 완벽한 타이밍으로 도착'

2.

"늘 응원해 주는 SON, 우리 큰 형!" 손흥민 미담 또 터졌다→토트넘 선수들 난리법석…'리더십 폭발' 라커룸 대화 공개 "전설적인 선수"

3.

"지금까지 FC서울의 제시 린가드였습니다" 굿바이 골과 함께 떠나는 린가드…서울, 멜버른과 1-1 무승부[ACLE 현장리뷰]

4.

'목이 터져라' 실수하면 어때, 투지가 중요하지...여오현 대행의 열정적인 리더십

5.

[현장에서]'울보' 린가드, 고별전서 결국 참지 못하고 '눈물 뚝뚝'…한국말로 "감사합니다. 사랑해!"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.