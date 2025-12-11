GD소속사에서 만든다는 K팝 로봇아이돌…'진짜 나오겠네' 초융합 엔터테크 시대의 개막을 예고

기사입력 2025-12-11 09:42


[고재완의 K-ShowBIZ] AI 엔터테크 기업 갤럭시코퍼레이션이 지난 10일 개최된 '컴업(COMEUP) 2025'에서 공식적으로 유니콘 기업(기업가치 1조 원 이상) 입성을 발표하며 차세대 비전을 제시했다. 2019년 100만 원의 자본금으로 설립된 지 단 6년 만에 이룬 쾌거로, 동시에 최용호 대표는 최연소 유니콘 기업 CEO가 됐다.

이날 기조연설에 나선 최용호 대표는 2011년 케이컬처 창업 멤버 8명과 함께 시작해 14년간 이어져 온 도전이 갤럭시코퍼레이션의 현재로 이어졌으며, 과거 적자를 극복하고 올해 상반기 흑자 전환을 이뤄냈다고 밝혔다. 유니콘 배경에는 31개 기관으로부터 누적 보통주 투자 1,800억 원을 유치하고, 상반기 매출 1,230억 원과 당기순이익 130억 원을 기록하는 등 견고한 실적이 주효했다. 갤럭시코퍼레이션은 하반기 매출 2,500억 원 이상을 사실상 확정하며, 연 매출 목표 달성을 가시권에 뒀다.


최 대표는 이번 유니콘 등극을 '1%의 새로운 시작점'으로 규정하며, 갤럭시코퍼레이션이 2019년 법인 설립 부터 부캐, 망자 IP 등 비참여형 IP와 테크를 기반으로 한 엔터테크 기업으로서의 정체성을 확고히 해왔음을 밝혔다. 특히 넷플릭스 '피지컬: 100 시즌2 언더그라운드' 등 연간 400편 이상의 콘텐츠 제작, 카이스트와의 우주 음원 송출 프로젝트, 마이크로소프트 AI 소라 뮤직비디오 제작, 스피어돔 협업, 최근 지드래곤 월드투어까지 예술과 첨단 기술 융합의 독보적인 시장 경쟁력을 확고히 다졌다.

미래 로드맵으로는 K-POP 로봇 아이돌(휴머노이드) 비전을 제시하며, 리얼아이돌, 버추얼아이돌, 로봇아이돌이 공존하는 초융합 엔터테크 시대의 개막을 예고했다. 실제로 현장에서는 아이돌 휴머노이드 로봇이 무대에 올라 지드래곤의 'POWER' 안무를 선보여 기대를 한층 높였다.

최용호 대표는 "우리는 기업가치 1조 원의 유니콘 기업이 되었지만, 이는 다시 스타트업의 마음으로 돌아가는 새로운 시작에 불과하다"며 "아직 시작은 1%, 10%밖에 되지 않았기에, 불가능하다고 여겨졌던 꿈들에 끊임없이 도전하며 새로운 미래를 창조해 나갈 것"이라고 회사의 비전과 목표를 밝혔다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

