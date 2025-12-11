몇년 만에 찾아와 수표 다발..여경옥 셰프, 빌려준 돈 받고 울컥 "동생 잃은 줄 알았는데"

기사입력 2025-12-11 10:12


몇년 만에 찾아와 수표 다발..여경옥 셰프, 빌려준 돈 받고 울컥 "동생…

[스포츠조선 김소희 기자] 여경래 셰프의 동생 여경옥 셰프가 뜻밖의 '꽁돈'을 받았다는 근황을 전했다.

10일 여경옥 셰프는 자신의 SNS에 "기쁜 소식, 오늘 꽁돈(공짜 돈) 생김ㅋㅋ"이라는 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다.

여경옥 셰프는 "몇년 전에 아는 동생이 급하게 돈을 빌려간 다음 연락이 없어서 그냥 동생 하나 잃었다 생각했는데 오늘 찾아 왔다"며 "그동안 힘들게 열심히 해서 빚진돈 다 갚고 그중 내 돈이 마지막으로 갚는 것"이라고 전했다.

이어 "그 한마디에 고생한 모습 생각하니 마음이 짠했다. 이자까지 얹어줘서 '필요없다' 했더니 '형님 불우이웃 돕는데 쓰라'고 하고 주고 감"이라며 감동스러운 순간을 전했다.

여 셰프는 "없어진 돈 생겨서 좋고 동생 잘돼서 좋고♡ 이참에 빌려준 돈 줄줄이 받을수 있음 더 좋겠다 ㅋㅋ"라고 유쾌하게 덧붙였다.

공개된 사진에는 10만 원권 수표 다발과 5만 원권 현금 여러 장이 가지런히 놓여 있는 모습이 담겨 있다. 이를 본 팬들은 "너무 축하드린다", "동생이 책임감 있게 갚았다니 보기 좋다", "두 분 다 훈훈하다", "좋은 사람 잃지 않아서 다행이다", "돈이 아닌 마음을 받은 기분이겠다" 등 따뜻한 반응을 남겼다.

한편 여경옥 셰프는 여경래 셰프의 동생으로, 48년 경력의 중식 셰프다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

전 매니저 "주사 이모, 박나래 자도 계속 링거 투약…응급 우려에 촬영했다"

2.

수영, '14년 열애' ♥정경호 당황한 폭로 "사람 잘 못 알아봐" ('밥사효')

3.

김성수 "복싱 다이어트로 28kg 감량"..후덕 비주얼 '탈출'

4.

박미선, 유방암 투병 중 김장 참여..배추만 800포기 "대파 전부 다듬어"

5.

김수용, 심정지 겪고 섬망증세..."계속 같은 질문 반복"

연예 많이본뉴스
1.

전 매니저 "주사 이모, 박나래 자도 계속 링거 투약…응급 우려에 촬영했다"

2.

수영, '14년 열애' ♥정경호 당황한 폭로 "사람 잘 못 알아봐" ('밥사효')

3.

김성수 "복싱 다이어트로 28kg 감량"..후덕 비주얼 '탈출'

4.

박미선, 유방암 투병 중 김장 참여..배추만 800포기 "대파 전부 다듬어"

5.

김수용, 심정지 겪고 섬망증세..."계속 같은 질문 반복"

스포츠 많이본뉴스
1.

"전설의 완벽한 복귀작" 손흥민 토트넘 복귀 英 BBC 감동 폭발…'SON, 완벽한 타이밍으로 도착'

2.

"늘 응원해 주는 SON, 우리 큰 형!" 손흥민 미담 또 터졌다→토트넘 선수들 난리법석…'리더십 폭발' 라커룸 대화 공개 "전설적인 선수"

3.

"지금까지 FC서울의 제시 린가드였습니다" 굿바이 골과 함께 떠나는 린가드…서울, 멜버른과 1-1 무승부[ACLE 현장리뷰]

4.

'목이 터져라' 실수하면 어때, 투지가 중요하지...여오현 대행의 열정적인 리더십

5.

[현장에서]'울보' 린가드, 고별전서 결국 참지 못하고 '눈물 뚝뚝'…한국말로 "감사합니다. 사랑해!"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.