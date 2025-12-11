'혜리와 결별' 류준열, 불참 아니었다..10년 만 재회한 '응팔' 가족…

[스포츠조선 김소희 기자] tvN 드라마 '응답하라 1988' 팀이 10년 만에 한자리에 모였다.
11일 유튜브 채널 '채널십오야'에는 "10년이 지나도 그대로, 쌍문동 가족들이 다시 만났습니다"라는 제목의 영상이 업로드됐다. 영상에는 박보검, 혜리, 성동일, 라미란 등 '응팔' 출연 배우들이 1988년 컨셉트에 맞춘 의상을 입고 등장했다. 특히 류준열도 모습을 드러내며 시선을 끌었다.
다만 혜리와 류준열은 각각 덕선이네, 정봉이네 팀으로 나뉘어 직접적으로 만나는 장면은 없었다. 나영석 PD는 "드라마 '응답하라 1988' 아니냐. 지금 여러분 복장도 그렇고, 드라마도 그렇고, 지금 이 순간 공간도 그렇고, 여러분은 아직 1988년도에 갇혀 있다"고 말했고, 이동휘는 "전기차 돌아다니는데 저희 갇혀 있는 거냐"라며 황당해 해 웃음을 자아냈다.
출연진은 함께 여행하고, 식사하며, 게임을 즐기며 즐거운 시간을 보냈다. 유재명은 "세월이 10년인데, 진짜 2~3년 된 것 같다"며 감회를 전했고, 성동일은 "진짜 잊을 수 없는 드라마다. 그래서 이렇게 다 모인 거다. 변하지 않았다"고 말했다.
특히 영상 말미에는 '응팔' 진주 역을 맡은 아역배우 김설까지 등장해 모두를 놀라게 했다. 앞서 류준열과 김설이 불참한다는 보도가 나왔던 만큼, 이들의 등장은 팬들에게 큰 반가움을 안겼다.
마지막으로 '응팔' 팀은 함께 기념사진을 찍으며 추억을 남겼다. 라미란은 "10년은 10년이다. 모이기 더럽게 힘들다"며 너스레를 떨어 웃음을 더했다.
한편, '응답하라 1988 10주년'은 '응팔' 10주년 기념과 동시에 tvN 20주년 에디션으로 꾸며지며 오는 12월 19일(금) 저녁 8시 40분 첫 방송된다.