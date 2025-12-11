박나래, 매니저 이어 제작진에도 책임 전가?…불법 의료도 알고 있었나[S…

박나래, 매니저 이어 제작진에도 책임 전가?…불법 의료도 알고 있었나[SC이슈]

기사입력 2025-12-11 12:04


[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 박나래가 활동 중단을 선언했지만, 전 매니저들의 폭로는 멈추지 않고 이어지고 있다.

10일 JTBC '사건반장'에는 박나래 전 매니저 A씨가 출연해 폭로의 시작이 된 계기가 촬영 당일 벌어진 '폭언'이었다고 주장하는 내용이 담겼다.

A씨는 지난달 신규 예능 '나도신나' 촬영을 준비하던 과정에서 박나래가 급하게 요구한 물건을 찾지 못하자, 메이크업 원장과 스태프들이 지켜보는 자리에서 "일을 X같이 할 거면 왜 하냐"는 폭언을 들었다고 밝혔다. A씨는 "안 지 얼마 안 된 사람들 앞에서 저런 모습을 보이며, 바뀌지 않겠다고 판단해 퇴사를 결정했다"고 말했다.


이어 출근 후 박나래가 제작진에게 연락해 "오늘 현장에서 우리 매니저들 괴롭혔냐, 왜 퇴사한다고 하냐"고 되물었다고 했다. 그러면서 "또 남 탓을 한다고 생각했다"며 박나래가 폭언 후 오히려 PD와 작가에 책임 전가하는 상황을 주장했다.


업무, 처우 문제도 제기했다. A씨는 "처음에는 7대3 혹은 8대2의 표준 계약서를 제안했지만, 일 시작 후에는 '1년 뒤에 계약하자'며 월급 500만원과 매출 10%를 약속했다가 실제론 월 300만원 정도 지급됐다"고 주장했다. 또한 "경리 업무까지 담당했는데, 박나래가 일하지 않은 전 남자친구에게 매달 400만원을 지급했다"고 말했다.


불법 의료 정황과 관련해서도 추가 폭로가 이어졌다. A씨는 박나래가 '주사이모'로 불리는 인물에게 수액을 맞고 잠들어 있는 사진을 공개하며 "응급 상황을 대비해 약품 사진을 찍었을 뿐 협박 의도는 없었다"고 해명했다. 또 박나래가 "주사이모, 왠지 의사 아닌 것 같다"고 말하면서도 "몸이 좋아지긴 한다"고 했다며, 박나래 역시 불법 시술 가능성을 인지하고 있었다고 주장했다.


'사건반장'은 박나래가 지방 촬영에서도 또 다른 '주사이모'에게 시술을 받았고도 전했다. 이에 의료법, 노동법 위반 가능성이 제기되면서 박지훈 변호사는 "법적 해결에 상당한 시간이 걸릴 것"이라고 전망했다.

앞서 박나래는 전 매니저들로부터 특수상해, 명예훼손, 횡령 등 혐의로 고소됐고, 박나래 역시 이들을 공갈 및 허위사실 유포 혐의로 맞고소한 상태다. 국민신문고에는 마약류관리법, 의료법, 약사법 위반 혐의로 박나래 및 관련 인물들에 대한 고발도 접수됐다.


논란이 커지자 박나래는 지난 8일 "모든 것이 해결되기 전까지 방송 활동을 중단한다"고 밝혔고, MBC '나 혼자 산다', tvN '놀라운 토요일' 등 고정 프로그램에서 하차했다. 박나래, 장도연, 신기루, 허안나가 출연하기로 한 MBC 신규 예능 '나도 신나'는 제작이 취소됐다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

