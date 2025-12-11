박나래, 매니저 이어 제작진에도 책임 전가?…불법 의료도 알고 있었나[S…

[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 박나래가 활동 중단을 선언했지만, 전 매니저들의 폭로는 멈추지 않고 이어지고 있다.
10일 JTBC '사건반장'에는 박나래 전 매니저 A씨가 출연해 폭로의 시작이 된 계기가 촬영 당일 벌어진 '폭언'이었다고 주장하는 내용이 담겼다.
A씨는 지난달 신규 예능 '나도신나' 촬영을 준비하던 과정에서 박나래가 급하게 요구한 물건을 찾지 못하자, 메이크업 원장과 스태프들이 지켜보는 자리에서 "일을 X같이 할 거면 왜 하냐"는 폭언을 들었다고 밝혔다. A씨는 "안 지 얼마 안 된 사람들 앞에서 저런 모습을 보이며, 바뀌지 않겠다고 판단해 퇴사를 결정했다"고 말했다.
'사건반장' 방송화면 캡처
이어 출근 후 박나래가 제작진에게 연락해 "오늘 현장에서 우리 매니저들 괴롭혔냐, 왜 퇴사한다고 하냐"고 되물었다고 했다. 그러면서 "또 남 탓을 한다고 생각했다"며 박나래가 폭언 후 오히려 PD와 작가에 책임 전가하는 상황을 주장했다.
'사건반장' 방송화면 캡처
업무, 처우 문제도 제기했다. A씨는 "처음에는 7대3 혹은 8대2의 표준 계약서를 제안했지만, 일 시작 후에는 '1년 뒤에 계약하자'며 월급 500만원과 매출 10%를 약속했다가 실제론 월 300만원 정도 지급됐다"고 주장했다. 또한 "경리 업무까지 담당했는데, 박나래가 일하지 않은 전 남자친구에게 매달 400만원을 지급했다"고 말했다.
'사건반장' 방송화면 캡처
불법 의료 정황과 관련해서도 추가 폭로가 이어졌다. A씨는 박나래가 '주사이모'로 불리는 인물에게 수액을 맞고 잠들어 있는 사진을 공개하며 "응급 상황을 대비해 약품 사진을 찍었을 뿐 협박 의도는 없었다"고 해명했다. 또 박나래가 "주사이모, 왠지 의사 아닌 것 같다"고 말하면서도 "몸이 좋아지긴 한다"고 했다며, 박나래 역시 불법 시술 가능성을 인지하고 있었다고 주장했다.
'사건반장' 방송화면 캡처
'사건반장'은 박나래가 지방 촬영에서도 또 다른 '주사이모'에게 시술을 받았고도 전했다. 이에 의료법, 노동법 위반 가능성이 제기되면서 박지훈 변호사는 "법적 해결에 상당한 시간이 걸릴 것"이라고 전망했다.
앞서 박나래는 전 매니저들로부터 특수상해, 명예훼손, 횡령 등 혐의로 고소됐고, 박나래 역시 이들을 공갈 및 허위사실 유포 혐의로 맞고소한 상태다. 국민신문고에는 마약류관리법, 의료법, 약사법 위반 혐의로 박나래 및 관련 인물들에 대한 고발도 접수됐다.
논란이 커지자 박나래는 지난 8일 "모든 것이 해결되기 전까지 방송 활동을 중단한다"고 밝혔고, MBC '나 혼자 산다', tvN '놀라운 토요일' 등 고정 프로그램에서 하차했다. 박나래, 장도연, 신기루, 허안나가 출연하기로 한 MBC 신규 예능 '나도 신나'는 제작이 취소됐다.