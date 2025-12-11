자두 "♥재미교포 남편, 내 과거 영상에 충격…어떤 아줌마가 나 따라한다고"

[스포츠조선 이우주 기자] 가수 자두가 자신을 몰라본 재미교포 남편과의 일화를 밝혔다.

10일 유튜브 채널 '원마이크'에서는 '김천 '김밥 축제'와 동반 떡상한 엽기(?) 가수..직접 모셨습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.

최근 성행한 김천 '김밥 축제'에서 히트곡 '김밥' 무대를 펼쳐 화제가 된 자두. 자두는 "한때는 '김밥'을 불렀다는 게 저한테 되게 부끄러웠떤 시절도 있었다. 21살 때 예쁜 거 하고 싶고 멋있는 거 하고 싶었다. 주변 친구들은 다 예뻐지고 멋있는 거 하고 있었다. 나는 퇴화하는 느낌이었다"고 털어놨다.

이후 사기 피해 등 힘들었던 시간을 보내며 방송 활동을 쉰 자두. 그때 자두를 일으켜 세운 건 남편이었다.


자두 "♥재미교포 남편, 내 과거 영상에 충격…어떤 아줌마가 나 따라한다…
자두의 남편은 재미교포 목사. 때문에 자두가 누군지 몰랐다고. 자두는 "남편이 교포 2세다. 말이 안 통했기 때문에 내가 누군지도 몰랐고 내가 어떤 캐릭터인지도 아예 몰랐다. 근데 누가 남편한테 '김밥' 영상을 보여준 거다. 남편이 진짜 충격을 받고 나라고 생각을 못하고 '어떤 사람이 너 흉내내는 비디오를 보여줬다'더라"라며 "어떤 아줌마가. 미쳤나봐. 아줌마라 했다. '어떤 아줌마가 너의 목소리를 흉내내는 것처럼 인상을 쓰고 노래를 불렀다'더라"라고 밝혔다.

자두는 "한번 보여달라 해서 봤는데 나인 거다. 그래서 '나라 그럴까? 나 아니라 할까?' 많은 고민을 하다가 이미 아니라고 하기에는 너무 사랑하기 때문에 빨리 밝혀야 했다. 이거 나라고 했더니 영상을 몇 번이나 보면서 나냐고 하더라"라며 "근데 남편이 너무 귀엽더고 너무 좋아하더라. 유니크라는 말을 그때 썼다. 네 음색이나 매력을 발산하지 않냐더라"라고 밝혔다.

