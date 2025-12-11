'235억 포기' 김하성, '야구 박물관급 방+통창'까지...韓 스위트홈…

|
[스포츠조선 정안지 기자]MBC '나 혼자 산다'에 세계를 놀라게 만든 '어썸 킴' 메이저리그 야구선수 김하성이 출격한다. 미국에서 화려한 시즌을 보내고 한국에서 비시즌을 맞은 그의 일상이 공개될 예정인 가운데, 흥겨운 '라틴 음악'으로 아침을 여는 반전 취향이 공개된다고 해 기대를 모은다.
이번 방송에서는 2025 시즌을 마치고 한국에 돌아온 김하성의 일상이 공개된다. 공개된 사진 속에는 김하성이 비시즌 기간 한국에서 지내는 '메이저리거의 스위트홈'이 담겨 시선을 끈다. 서울 전경이 보이는 통창, 그의 야구 인생이 고스란히 담긴 공간, 주방과 드레스룸까지 '칼 각'으로 정리된 모습이 눈길을 사로잡는다. 또한 각종 유니폼과 트로피, 황금빛으로 빛나는 '골드 글러브'의 존재감이 돋보인다.
메이저리거의 아침 식사 메뉴도 공개된다. 식탁에 앉아 오직 '저작 운동'에 집중한 그의 모습이 포착된 가운데, 비시즌 동안 어떤 메뉴로 식단을 구성할지 궁금증을 자아낸다. 또한 야구뿐 아니라 평소 패션에서도 남다른 감각을 자랑하는 김하성은 자신의 추구 미를 '꾸안꾸(꾸민 듯 안 꾸민 듯 꾸민) 스타일'이라고 밝혀 그의 외출룩에도 기대가 쏠린다.
메이저리그 '골드 글러브' 보유자 '어썸 킴' 김하성의 한국 라이프는 오는 12일 밤 11시 10분에 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.
한편 김하성은 1600만달러(약 235억원)의 보장 연봉을 과감하게 포기하고 FA시장에 뛰어든 가운데 곧 대박 계약을 터트릴 조짐인 것으로 알려졌다.
