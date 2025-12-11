"AI 아니야"..22살 고현정 만난 현진영, 조작 의혹에 원본사진 대방…

"AI 아니야"..22살 고현정 만난 현진영, 조작 의혹에 원본사진 대방출
[스포츠조선 김소희 기자] 가수 현진영이 32년 전 배우 고현정과 함께 찍은 사진을 공개하며 불거진 AI 합성 의혹에 대해 직접 해명했다.
현진영은 1일 자신의 계정에 "댓글에 너무 많은 분들이 AI다고 글을 남기셔서 원본 사진 올린다"라며 "AI 아니고 원본 사진이 너무 화질이 안 좋아 화질 강제 업그레이드를 했는데 그러다보니 약간 그렇게 보인 것 같다"고 해명했다.
이어 "기사에도 실려 아니라는거 올려야 될 거 같아서 다시 올린다"라며 "정말 애정하는 배우와의 추억이 왜곡되지 않길 바라는 마음"이라고 덧붙였다.
앞서 현진영은 "32년 전 고현정 여사님과 미국 공연 가던 길, 공항에서 찍은 사진"이라며 1993년 10월 촬영한 사진을 공개했다. 사진에는 20대 초반의 풋풋한 미소를 띤 고현정과, 그녀 옆에서 수줍은 듯 기쁨을 드러내는 현진영의 모습이 담겨 있다. 고현정의 단아하고 우아한 분위기 역시 눈길을 끌었다.
그러나 32년 전 사진임에도 불구하고 화질이 지나치게 선명하다는 이유로 일부 팬들이 "AI 아니냐"는 의혹을 제기했고, 이에 현진영은 원본 사진과 당시 촬영된 여러 장의 사진을 추가로 공개하며 의혹을 일축했다.
추가로 공개된 사진 속 고현정은 선글라스를 끼고 장난기 가득한 미소를 짓고 있다. 풋풋하면서도 아름다운 그의 모습이 시선을 사로잡는다.
한편 현진영은 1990년 1집 앨범 'New Dance 1'로 데뷔했다. 현재 그는 가수 겸 음악 프로듀서로 활동을 이어가고 있다.
