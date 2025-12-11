"커플타투 안지울 거면 빠져라" 정국·윈터 열애설에 양측 팬 트럭 시위[…

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 정국과 에스파 멤버 윈터의 열애설이 제기된 가운데, 정국 팬덤 일부가 하이브(HYBE) 사옥 앞에서 트럭 시위를 벌였다.
지난 10일 X(엑스·구 트위터) 등에는 서울 용산구 하이브 사옥 앞에서 진행된 트럭 시위 사진이 올라왔다. 트럭 전광판에는 "'커플 타투' 안 지울 거면 방탄소년단 활동에서 빠져라", "군대 기다려준 아미에게 돌아온 건 팬 기만", "팀에 피해주는 팬 기만 행동, 제정신인가?", "커플 타투 지우고 먼저 버린 아미 신뢰 회복해" 등의 문구가 담겼다.
11일에는 윈터 팬덤도 열애설 의혹에 반발했다. 일부 팬들은 "타투 지우고 나와서 해명해", "시끄럽게 연애하고 싶으면 에스파 윈터 말고 일반인 김민정으로 살아" 등의 문구가 적힌 트럭 시위를 벌였다.
앞서 SNS와 온라인 커뮤니티에서는 정국과 윈터의 열애설이 확산됐다. 일부 누리꾼은 두 사람이 팔에 유사한 위치와 디자인의 타투를 한 점, 동일하거나 비슷한 디자인의 의류와 액세서리를 착용한 정황 등을 근거로 두 사람이 열애 중이라고 주장했다.
하지만 양측 소속사는 이번 논란에 대해 별다른 입장을 내지 않고 침묵을 지켰다. 이에 일부 팬들은 '침묵은 곧 인정'이라며 추가 해명을 요구하고 항의 행동으로 나선 것으로 풀이된다.
한편, 윈터 소속사 SM엔터테인먼트는 악성 게시물에 대한 법적 대응 가능성을 시사했다. SM엔터테인먼트는 10일 공식 입장을 통해 "여러 온라인 커뮤니티와 SNS 등에서 윈터를 대상으로 한 인격 및 명예 훼손 행위, 악의적 게시물, 성희롱 게시물 등을 확인했다"며 "형사 고소 및 민사 청구를 진행 중"이라고 밝혔다. 이어 "허위 정보 반복 유포, 조롱·왜곡 콘텐츠 제작 및 배포 등에도 증거를 확보해 선처 없이 강력히 대응하겠다"고 경고했다.