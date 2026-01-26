"차붐 손흥민이 있을 때 좋았는데…" '4 VS 14' 韓, 日에 쪽수에서 너무 밀린다..분데스리가는 무더기로 넘어온 일본 선수에 주목했다

도안 리츠 EPA <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 14명은 일본 출신으로 독일 분데스리가 1부 클럽과 계약이 돼 있는 선수들이다. 분데스리가 홈페이지는 일본 출신들이 점점 늘고 있는 현상에 주목했다. 그들은 이 선수들을 한명씩 간략 명료하게 소개했다. 일본 축구는 유럽에 진출해 있는 선수들의 양적인 면에서 한국과 비교하기 어려울 정도로 많다. 일본은 유럽 빅리그 다이렉트 진출을 고집하지 않는다. 토트넘의 레전드를 찍고 LA FC로 이적한 손흥민 같은 빅네임은 없다. 그렇지만 일본은 A대표팀 2~3개를 꾸릴 수 있을 정도의 유럽파들이 있다. 일정 기량의 국제 경쟁력을 갖춘 선수들이 수두룩해서 대표팀 감독이 골라서 차출할 수 있다. 그들은 EPL, 스페인 라리가, 이탈리아 세리에A로 바로 향하지 않고 중소리그인 네덜란드, 벨기에, 스코틀랜드 등을 교두보로 삼는다. 이런 상황에서 분데스리가는 일본 선수들의 경기력에 큰 만족감을 갖고 있다고 한다. 과거 오쿠데라 야스히코(쾰른 등) 가가와 신지(도르트문트), 하세베 마코토(프랑크푸르트) 오카자키 신지(마인츠) 가마다 다이치(프랑크푸르트) 엔도 와타루(슈투트가르트) 등이 소속 클럽에서 깊은 인상을 남겼다. 과거 한국 선수로는 차범근(프랑크푸르트 등) 손흥민(레버쿠젠 등) 구자철(아우크스부르크 등) 박주호(마인츠 등) 지동원(아우크스부르크) 등이 맹활약했다. 현재 한국인 선수로는 김민재(뮌헨) 이재성(마인츠) 정우영(우니온 베를린) 옌스 카스트로프(묀헨글라드바흐)이 4명이 1군에서 뛰고 있다. 이현주는 원 소속팀(뮌헨)을 떠나 2부 하노버에서 임대로 뛰고 있다.
요즘 가장 주목받은 일본인 선수는 도안이다. 그는 프랑크푸르트의 주전 공격형 미드필더다. 이번 시즌 19경기에 선발 출전했다. 그는 2024~2025시즌 프라이부르크에서 유로파리그에서만 10골-7도움을 기록할 정도로 눈부신 활약을 펼쳤다. 그의 기량은 유럽대항전에서도 충분히 통한다는 걸 입증해보였다. 프랑크푸르트는 그를 전력 강화 차원에서 영입했다. 도안은 이번 시즌 유럽챔피언스리그 무대를 누비고 있다.
김민재의 뮌헨 동료인 이토 히로키는 센터백과 왼쪽 풀백을 볼 수 있는 멀티 수비수다. 슈투트가르트를 떠나 뮌헨 합류 이후 곧바로 부상을 당해 2024~2025시즌 8경기 출전에 그쳤다. 최근 경기력을 끌어올린 이토는 직전 아우크스부르크전에서 헤더로 시즌 첫 골을 터트렸다.
사노는 이재성의 마인츠 팀 동료다. 중앙 미드필더로 이번 시즌 19경기에 선발 출전했다. 2024~2025시즌 마인츠가 정규리그 6위로 선전하는데 큰 역할을 했다. 엄청난 활동량으로 유명하다. 한 시즌 리그 경기에서 총 393.7㎞를 움직였다.
마치노 슈토는 묀헨글라드바흐의 공격수다. 완전한 주전은 아니다. 이번 시즌 18경기에 출전했는데 선발은 7경기였다. 그는 지난 시즌 홀슈타인 킬의 주전 공격수로 총 11골을 터트려다. 킬은 2부로 떨어졌고, 그는 묀헨글라드바흐의 러브콜을 받고 이적했다.
마치다 고키는 호펜하임의 수비수로 이번 시즌 분데스리가에 데뷔했다가 바로 무릎을 크게 다친 이후 현재 재활 중이다. 가와사키 소타는 미드필더로 마인츠에서 이번 시즌 6경기에 출전했다. 교토 상가에서 임대로 영입했다. 활동량이 많은 선수다. 스즈키 유토는 프라이부르크의 핵심 미드필더로 공격적인 재능이 뛰어나다. 그는 앞서 프랑스 스트라스부르와 브론비(덴마크)에서 뛰었다.
후지타 조엘 치마는 장크트파울리의 주전 미드필더다. 이번 시즌 18경기에 선발 출전했다. 그는 일본 선수들의 유럽 기착지 역할로 유명한 벨기에 신트-트라위던에서 인상적인 활약을 한 후 독일로 건너왔다. 오른쪽 풀백인 스가와라는 사우스햄턴에서 임대로 브레멘으로 와서 뛰고 있다. 그는 유럽 무대와 일본 대표팀에서 풍부한 경험을 쌓았다.
센터백 다카이 고타는 최근 EPL 토트넘에서 묀헨글라드바흐로 임대를 왔다. 그는 직전 슈투트가르트전에서 선발 풀타임을 뛰었다. 왼쪽 풀백 고스기는 스웨덴 주가르덴스에서 인상적인 활약을 펼친 후 프랑크푸르트에 합류했고, 이번 시즌 아직 리그 경기 출전이 없다. 교체 명단에 오르고 있지만 출전 기회를 잡지 못하고 있다. 미래 자원이다.
공격수 구마시로 게이토는 작년 12월 프랑크푸르트에 합류한 미래 자원이다. 19세의 젊은 나이로 성장 속도가 매우 빠르다고 한다. 최근 1군 합류 전망이 나오고 있다. 센터백 안도 도모야는 장크트파울리의 백업 수비수다. 아직 출전 기회를 많이 잡지 못하고 있지만 미래가 기대되는 중앙 수비수다. 시오가이 겐토는 볼프스부르크의 공격수로 이번 겨울 이적시장에서 네덜란드 네이메헌에서 독일로 건너왔다.
분데스리가 홈페이지는 분데스리가 2부에선 일본 출신 선수 6명이 뛰고 있다고 밝혔다. 미요시 고지(보훔) 후루가와 요스케, 아키야마 히로키(이상 다름슈타트), 아펠캠프 신타(뒤셀도르프) 요코타 다이스케(하노버) 후쿠다 시오(칼스루)다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com